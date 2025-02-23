Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İspanya Real Madrid: 2 - Girona: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Real Madrid: 2 - Girona: 0 | MAÇ SONUCU

        İspanya LaLiga'nın 25. haftasında Real Madrid, evinde Girona'yı 2-0 mağlup etti. Luka Modric ve Vinicius Junior'un golleriyle kazanarak 3 maçlık galibiyet hasretine son veren Real Madrid, puanını 54'e yükseltti. Girona ise haftayı 31 puanda kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.02.2025 - 23:28 Güncelleme: 23.02.2025 - 23:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Real Madrid 3 maç sonra kazandı!
        ABONE OL

        İspanya LaLiga'nın 25. haftasında Real Madrid, evinde Girona'yı konuk etti.

        Santiago Bernabeu'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-0 kazandı.

        Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Luka Modric ve 83. dakikada Vinicius Junior kaydetti.

        Ligde 3 maç sonra galip gelen ve 54 puana ulaşan Real Madrid, lider Barcelona ile puanlarını eşitledi. Üst üste 3. mağlubiyetini alan Girona ise 31 puanda kaldı ve 12. sırada konumlandı.

        UZAK MESAFEDEN AVLADI

        Luka Modric'in Real Madrid'i 1-0 öne geçiren golü, izleyenleri hayran bıraktı. Sol köşeden kullanılan köşe vuruşunda top ceza sahası dışına açıldı. Hırvat orta saha uzak mesafeden yaptığı sert vuruşla Girona kalecisini avladı. Modric'in attığı şık gole takım arkadaşları ve taraftarlar şaşkınlıkla tepki verdi.

        ARDA GÜLER OYNAMADI

        Öte yandan Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, maçta süre almadı ve mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.

        La Liga'da bir sonraki hafta Real Madrid, Real Betis'e konuk olacak. Girona ise Celta Vigo'yu konuk edecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Almanya seçim sonuçları açıklandı
        Almanya seçim sonuçları açıklandı
        AK Parti MKYK'da yeni görevlendirmeler belli oldu
        AK Parti MKYK'da yeni görevlendirmeler belli oldu
        "Bordo-mavi kan olmaz. Kan kırmızıdır"
        "Bordo-mavi kan olmaz. Kan kırmızıdır"
        Vatikan: Papa'nın durumu kritik
        Vatikan: Papa'nın durumu kritik
        Borsa İstanbul'daki düşüşe soruşturma
        Borsa İstanbul'daki düşüşe soruşturma
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Zelenskiy: Başkanlığı bırakmaya hazırım
        Zelenskiy: Başkanlığı bırakmaya hazırım
        Ryan Babel'den HT Spor'a derbi yorumu!
        Ryan Babel'den HT Spor'a derbi yorumu!
        AK Parti'de Büyük Kongre günü
        AK Parti'de Büyük Kongre günü
        MİT'ten Troçki raporu! Sürgün sırasında Büyükada'da adım adım izlendi
        MİT'ten Troçki raporu! Sürgün sırasında Büyükada'da adım adım izlendi
        Beyaz Saray Sözcüsü: Trump bu hafta savaşı bitirebilir
        Beyaz Saray Sözcüsü: Trump bu hafta savaşı bitirebilir
        Değer Deniz cinayetini kılık değiştirip çözdüler!
        Değer Deniz cinayetini kılık değiştirip çözdüler!
        Nasrallah için 5 ay sonra cenaze töreni
        Nasrallah için 5 ay sonra cenaze töreni
        Galatasaray sahasında, Fenerbahçe deplasmanda etkili
        Galatasaray sahasında, Fenerbahçe deplasmanda etkili
        YouTube'un gizli kalan tarafı!
        YouTube'un gizli kalan tarafı!
        "Musk'ın Kanada vatandaşlığı iptal edilsin" kampanyası
        "Musk'ın Kanada vatandaşlığı iptal edilsin" kampanyası
        "Beni ölümle tehdit ediyor"
        "Beni ölümle tehdit ediyor"
        İstanbul Boğazı 'dondu'
        İstanbul Boğazı 'dondu'
        "Kaçış planını ben çizdim"
        "Kaçış planını ben çizdim"
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Derbide gözler onlarda olacak!