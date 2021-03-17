Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Atalanta'yı konuk etti. Ev sahibi ekip 34. dakikada Karim Benzema'nın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk 45 dakika da bu skorla tamamlandı.
Mücadelede dakikalar 59'u gösterdiğinde Real Madrid penaltı kazandı. Topun başına geçen kaptan Sergio Ramos hata yapmadı ve farkı 2'ye çıkardı.
Atalanta 83. dakikada Luis Muriel'in frikikten attığı harika golle umutlansa da oyuna 82'de giren Marco Asensio 85. dakikada skoru 3-1'e getirdi.
Kalan dakikalarda gol olmayınca Real Madrid rakibine toplamda 4-1'lik üstünlük kurarak çeyrek finale yükselen taraf oldu.
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