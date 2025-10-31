Basketbol Avrupa Ligi nin 8. haftasında Fenerbah&ccedil;e Beko, deplasmanda İspanya nın Real Madrid takımına 84-58 mağlup oldu. Ev sahibi ekip bu sezon 4. galibiyetini elde ederken Fenerbah&ccedil;e Beko, 5. mağlubiyetini yaşadı. Salon: Movistar Arena Hakemler: Tomislav Hordov (Hırvatistan), Olegs Latisevs (Letonya), Saso Petek (Slovenya) Real Madrid: Campazzo 11, Abalde 9, Deck 5, Lyles 14, Tavares 13, Maledon 15, Llull, Hezonja 5, Garuba 10, Procida 2, Sarita, Kramer Fenerbah&ccedil;e Beko: Wilbekin 2, Baldwin 14, Tarık Biberovic 2, Jantunen, Bacot 10, Tucker 10, Hall 4, Birch 1, Melli 3, Colson 7, Metecan Birsen, Onuralp Bitim 5 1. periyot: 25-16 Devre: 49-22 3. periyot: 64-35