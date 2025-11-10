Real Madrid'e iki yıldızından kötü haber!

İspanya LaLiga'da çıktığı en son maçta Rayo Vallecano'yla 0-0 berabere kalan Real Madrid'e iki tane yıldız futbolcusundan kötü haber geldi.

Real Madrid'in yaptığı açıklamaya göre Federico Valverde ve Thibaout Courtouis sakatlık geçirdi.