Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi'nin sekizinci haftasında İspanya ekibi Real Madrid'e konuk oluyor. Sezona istediği gibi başlayamayan sarı-lacivertliler, bu zorlu deplasmandan galip ayrılıp moral depolamak ve yeniden ritim bulmak istiyor. Sarunas Jasikevicius yönetimindeki temsilcimiz, ligde çıktığı 7 karşılaşmada 3 galibiyet aldı. Real Madrid’in de 3 galibiyeti ve 4 mağlubiyeti bulunuyor. Peki Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçı canlı izle linki ve karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar…