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Real Madrid - Liverpool | CANLI YAYIN

Real Madrid - Liverpool maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Real Madrid ile Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde karşı karşıya geliyor. Milli futbolcumuz Ozan Kabak maça ilk 11'de başlıyor

Real Madrid - Liverpool | CANLI YAYIN

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Liverpool'la karşı karşıya geliyor. İspanyol temsilcisinde Varane koronavirüs, Ramos ve Carvajal ise sakatlıkları nedeniyle forma giyemiyor. Liverpool formasını terleten Ozan Kabak ise ilk 11'de yer alıyor.

REAL MADRID - LIVERPOOL

SAAT: 22.00
HAKEM: Felix Brych
STAT: Estadio Alfredo Di Stefano
YAYIN: beIN SPORTS 2

REAL MADRID: Courtouis, Vazquez, Militao, Nacho, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Asensio, Vinicius Junior, Benzema
YEDEKLER: Lunin, Suarez, Marcelo, Odriozola, Victor, Valverde, Isco, Calvo, Mariano Diaz, Rodrygo
TEKNİKDİREKTÖR: Zinedine Zidane

LIVERPOOL: Alisson, Alexander-Arnold, Ozan, Phillips, Robetson, Keita, Fabinho, Wijnaldum, Salah, Mane, Jota
YEDEKLER: Adrian, Tsimikas, Ben Davies, Rhy Williams, Thiago, Milner, Alex Oxlade-Chamberlain, Curtis Jones, Cain, Firmino, Harvey Davies
TEKNİKDİREKTÖR: Jürgen Klopp

OZAN FİNALİ HEDEFLİYOR

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'da forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, 29 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde forma giymeyi ve kupayı kazanmayı hayal ettiğini söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonunun sosyal medya hesaplarında görüşlerine yer verilen Ozan Kabak, Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliğinde yapılacak olmasıyla ilgili, "İstanbul, benim memleketim. Büyüdüğüm şehir. İlk profesyonel maçıma çıktığım yer. Benim için çok anlamlı bir şehir. Finalin İstanbul'da olması benim için güzel bir tesadüf oldu. Finalin İstanbul'da olması bana apayrı bir motivasyon sağlıyor. Finalde İstanbul'da oynayıp o kupayı kaldırmak benim için büyük hayal. İnşallah gerçekleşir." şeklinde görüş belirtti.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynamanın önemine dikkati çeken 21 yaşındaki stoper, "UEFA Şampiyonlar Ligi, dünyanın en iyi futbol organizasyonu. Orada oynamak benim için büyük bir gurur. Dünyanın en iyi takımları ve futbolcuları orada mücadele ediyor. Her sene orada oynamak en büyük hedefim. Şu anda çeyrek finale kadar çıktık. İnşallah sonu final olur. Çok heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

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