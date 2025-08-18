İspanya La Liga'nın 1. haftasında Real Madrid, evinde Osasuna ile karşı karşıya geliyor. Xabi Alonso yönetimindeki eflatun-beyazlılar, sahadan 3 puanla ayrılarak lige galibiyetle başlamak istiyor. Mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler Real Madrid- Osasuna maçı canlı yayın kanalı, tarihi, saati ve muhtemel 11'leri araştırıyor. ''Real Madrid- Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?'' sorusu ile birlikte ''Arda Güler ilk 11'de oynayacak mı?'' sorusu yanıt arıyor. İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar…