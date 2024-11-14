Real Madrid, Ramos'u reddetti!

Bonservisi elinde olan deneyimli savunma oyuncusu Sergio Ramos, yeniden Real Madrid'e dönmek için önerildi.

Ancak, İspanyol devi, bu teklifi geri çevirerek efsane oyuncusu için kapıları kapattı.

Ramos'un menajeri aracılığıyla yapılan öneriye rağmen, Real Madrid'in teknik heyeti ve yönetimi, takımın gençleşme politikası çerçevesinde tecrübeli futbolcuyu yeniden kadroya katmanın uygun olmayacağına karar verdi.