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        Haberler Bilgi Spor Real Madrid - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta? İspanya Kral Kupası Real Madrid - Real Sociedad maçı hangi kanalda, Arda Güler ilk 11’de oynayacak mı?

        Real Madrid - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İspanya Kral Kupası yarı finali

        İspanya Kral Kupası yarı final maçında Real Madrid, evinde Real Sociedad'ı konuk ediyor. İlk maçta Real Sociedad'ı 1-0'lık skorla geçerek avantajı elinde bulunduran eflatun-beyazlılar, rövanş maçında hata yapmak istemiyor. Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak Real Madrid - Real Sociedad maçı canlı izle kanalı ve saati yanı sıra Ancelotti'nin kadro tercihi futbolseverler tarafından araştırılıyor. Milli futbolcu Arda Güler'in Real Sociedad maçında oynayıp oynamayacağı da merak ediliyor. Peki, Real Madrid - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2025 - 14:30 Güncelleme: 01.04.2025 - 14:30
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        Real Madrid ve Real Sociedad, İspanya Kral Kupası yarı final rövanş maçında karşı karşıya gelecek. İlk maçta rakibini 1-0 mağlup ederek avantajı eline geçiren eflatun-beyazlılar, kupaya giden yolda hata yapmak istemiyor. Carlo Ancelotti'nin ilk 11'inde Arda Güler'in yer alıp almayacağı merak ediliyor. Milli oyuncumuz Arda Güler, İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında Real Sociedad deplasmanında oynanan mücadeleye ilk 11'de başlamış ve 84 dakikada sahada kalmıştı. Peki, Real Madrid - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak, Arda Güler ilk 11’de oynayacak mı? İşte Real Madrid - Real Sociedad maçı canlı izle kanalı, tarihi ve saati hakkında detaylar…

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        REAL MADRİD - REAL SOCİEDAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Real Madrid - Real Sociedad maçı, 1 Nisan 2025 Salı günü yani bu akşam oynanacak ve saat 22.30’da başlayacak.

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        REAL MADRİD - REAL SOCİEDAD MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

        Real Madrid - Real Sociedad maçı, Tivibu Spor 1 kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

        Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı İspanyol hakem Javier Arberola Rojas yönetecek.

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        REAL MADRİD - REAL SOCİEDAD MAÇI MUHTEMEL 11'LER

        Real Madrid: Lunin, Vazquez, Asensio, Rudiger, Garcia, Valverde, Tchouameni, Bellingham, Rodrygo, Mbappe, Vinicius.

        Real Sociedad: Remiro, Traore, Zubeldia, Elustondo, Munoz, Sucic, Zubimendi, Marin, Kubo, Oyarzabal, Barrenetxea.

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        ARDA GÜLER İLK 11'DE Mİ?

        Milli futbolcumuz Arda Güler, İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında Real Madrid'in deplasmanda Real Sociedad'ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmaya ilk 11'de başlamış ve sahada 84 dakika boyunca mücadele etmişti.

        Güler, 21 pasın 21'ini doğru bir şekilde vermiş, 3 hava topu mücadelesi kazanmış ve 2 ikili mücadelede başarılı olmuştu. 84. dakikada ise yerini Rodrygo'ya bırakmıştı.

        Güler'in ikinci maça yedek başlaması beklenirken, Ancelotti’nin Türk yıldızını ilerleyen dakikalarda oyuna almasına kesin gözüyle bakılıyor.

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        REAL MADRİD - REAL SOCİEDAD MAÇI CANLI İZLE EKRANI

        Aşağıda yer alan link aracılığıyla Tivibu Spor kanalına üye olabilir ve karşılaşmayı canlı olarak takip edebilirsiniz.

        https://www.tivibu.com.tr/spor

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