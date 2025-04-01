Real Madrid ve Real Sociedad, İspanya Kral Kupası yarı final rövanş maçında karşı karşıya gelecek. İlk maçta rakibini 1-0 mağlup ederek avantajı eline geçiren eflatun-beyazlılar, kupaya giden yolda hata yapmak istemiyor. Carlo Ancelotti'nin ilk 11'inde Arda Güler'in yer alıp almayacağı merak ediliyor. Milli oyuncumuz Arda Güler, İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında Real Sociedad deplasmanında oynanan mücadeleye ilk 11'de başlamış ve 84 dakikada sahada kalmıştı. Peki, Real Madrid - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak, Arda Güler ilk 11’de oynayacak mı? İşte Real Madrid - Real Sociedad maçı canlı izle kanalı, tarihi ve saati hakkında detaylar…