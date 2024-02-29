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        Haberler Dünyadan Rebecca Ferguson: Aptal bir rol arkadaşıyla çalıştım - Magazin haberleri

        Rebecca Ferguson: Aptal bir rol arkadaşıyla çalıştım

        İsveçli oyuncu Rebecca Ferguson, yıllar önce oyuncu kadrosunda yer aldığı bir projede rol arkadaşının kendisine sette bağırıp küfrettiğini açıkladı. O oyuncunun kim olduğu merak edilse de Ferguson, isim vermedi. Akıllara, 'Görevimiz Tehlike'de birlikte rol aldığı Tom Cruise geldi. Rebecca Ferguson, "Hayır, o değil" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.02.2024 - 08:23 Güncelleme: 29.02.2024 - 08:23
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        İsveçli oyuncu Rebecca Ferguson, daha önce oyuncu kadrosunda yer aldığı bir projedeki rol arkadaşı hakkında yıllar sonra çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ferguson, sette ilk kez kendini savunduğu andan bahsetti.

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        "HUGH JACKMAN VEYA TOM CRUISE DEĞİL"

        İsveçli oyuncu Rebecca Ferguson; kendisine; "Sen kendine oyuncu mu diyorsun? Bu ne böyle?" diye bağıran bir oyuncu ile çalıştığını söyledi.

        Rebecca Ferguson; "Bir filmde gerçekten aptal bir rol arkadaşıyla çalıştım. Kim olduğu önemli değil. Bunu ele vermemeye çalışacağım" dedi. Ferguson, ayrıca bu kişinin 'Muhteşem Showman' ya da 'Görevimiz Tehlike'dek rol arkadaşları Hugh Jackman veya Tom Cruise olmadığını açıkladı.

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        Rebecca Ferguson daha sonra; "Bir an vardı; sahneleri çıkaramadığı için o kadar güvensiz ve kızgın hissediyordu ki. Sanırım ben de o kadar savunmasız ve rahatsızdım ki bana bağırdı. Ancak bu kişi çekim programı listesinde bir numaraydı, bu yüzden bir güvencem yoktu. Yani kimse arkamı kollamadı. Setten çıkarken ağlardım. Bu kişi kelimenin tam anlamıyla tüm ekibin önünde bana bakıp, 'Sen kendine oyuncu mu diyorsun?' ve 'Ben bununla mı çalışmak zorundayım bu ne böyle' diyordu" ifadelerini kullandı.

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        "HİÇKİMSE YANIMDA OLMADI"

        "Orada öylece kaldım" diyen Rebecca Ferguson, bu durumda yapımcıların desteğini alacağını umduğunu ancak hiç kimsenin yanında olmadığını söyledi.

        Rebecca Ferguson, ertesi gün çekimlere döndüğünde konuşmaya karar verdiğini ve o kişiye şunları söylediğini dile getirdi; "Setimden defol git. Seni bir daha asla görmek istemiyorum, artık tenis topuyla çalışacağım."

        Sopalar üzerine takılmış tenis topları, sette olmayan oyuncuların yerine kullanılıyor. Daha sonra bu oyuncuların görüntüleri görsel efektler veya CGI ile eklenebiliyor.

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        "ÇOK KORKTUĞUMU HATIRLIYORUM"

        O an için "Çok korktuğumu hatırlıyorum" diyen Rebecca Ferguson, ayrıca o kişiye bakıp küfrettiğini de söyledi.

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        Rebecca Ferguson, yapımcıların oyuncudan seti terk etmesini isteyemediklerini çünkü onun bir numara olduğunu söyledi. Ferguson, rol arkadaşının yüzüne karşı değil sadece arkasından oynayacağını ısrarla söylediğini aktardı. 40 yaşındaki oyuncu, yönetmene giderek rol arkadaşının davranışının devam etmesine neden izin verildiğini öğrenmek istediğini söyledi.

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        Rebecca Ferguson, yönetmenin kendisine; "Haklısın. Ben herkesle ilgilenmiyorum. Bu kişiyi yumuşatmaya çalışıyorum. Çünkü çok dengesiz" dediğini söyledi ve daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: O andan itibaren harikaydı ama o noktaya gelmem çok uzun sürdü. Bu, son 10 - 12 yılım içinde yaşadığım bir olay ve ben 16 yaşımdan beri oyunculuk yapıyorum.

        Fotoğraflar: AA, Reuters, Avalon

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