Recep Durul: Futbolu federasyon değil, başkaları yönetmiş

Profesyonel hakemlerin bahis hesaplarının bulunması ve aktif bahis oynamasıyla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları üzerine Kocaelispor'da Kulüp Başkanı Recep Durul basın toplantısı düzenledi.

"KOCAELİSPOR'UN HAKLARINI MUTLAKA SORGULAYACAĞIZ" Durul, "Uzun zamandan beri zaten hepimizin bildiği gibi, Türk futbolunu meşgul eden birtakım spekülatif söylemler, güdümlü bir takım insanlar, hakemler ve güdümde oldukları çıkar gruplarıyla birlikte garanti altına alınmış skorlara göre bahis oylamaları, zaten şüphelerimizin içinde hep vardı. Kocaelispor olarak bu sene özellikle iyi bir kadro kurduk. İyi bir ekibimiz var. Maalesef 5 tane maçımız elimizden alındı. Hala biz ordayız. Bugün 15 puan ve belki de liderdik. Dolayısıyla Kocaelispor'un haklarını geriye dönük olarak mutlaka sorgulayacağız. Mutlaka peşinde olacağız. Bakalım süreç nereye gidecek? Şu anda Türkiye'de, Türk sporunda devrim niteliğinde bir milat oldu. Böyle bir şey hiç yapılmamıştı. Ama bugün haklarımızı geri alma konusunda federasyonla sıcağı sıcağına konuştuk" cümlelerine yer verdi.

"UCU NEREYE DOKUNURSA DOKUNSUN OLAY KAPATILMASIN" Bu olayın kapatılmasını istemediklerini ve tavizsiz olunmasını isteyen Recep Durul, "‘Bizim haklarımız yendi, bunu ne yapacağız?' dedik. Bazı söylemler var. Bu işin içinde kimler var bilmiyoruz. Ucu nereye gidecek bilmiyoruz. Ucu nereye giderse gitsin bu olayın kapatılmasını istemiyoruz. Hiç kimseye taviz verilmesin, ucu nereye giderse gitsin bizi ilgilendirmiyor. Hatta bunun içerisinde futbolcular, yöneticiler, kulübün üst düzey yöneticileri, menajerler kim varsa tüm otoriteler de dahil kim varsa ortaya çıksın. Biz temiz sayfa açmaya çalışırken maalesef bizim kaderimizle, bir şehrin, bir camianın kaderiyle bir düdükte oynanıyor. Dolayısıyla bizi ne kadar alaya almışlar bunu gördük. Bu yüzden bundan sonra tavrımız daha farklı olacak" şeklinde konuştu.

"YOK YERE YEDİĞİMİZ CEZALARIN BEDELİNİ KİM ÖDEYECEK?" Başkan Durul, federasyondan puanlarının çalındığı maçları açıklamasını isteyerek, aldıkları cezaların bedelini kimin ödeyeceğini sordu. Durul, "Özellikle bu tür eylemler, bu tür provokatif kararlar camiaların kaderini etkilediği gibi taraftarın da duygularıyla, sinir uçlarıyla oynuyor. Bizim taraftarımız futbolu çok iyi bilen, çok bilinçli. Ama bunlar bir duygusal fırtınaya neden olabilecek kararlardı. Bize gelen cezaların bedelini kim ödeyecek? Yoktan yere cezalar yedik. Bir hakemin sinir uçlarına dokunmasıyla birlikte tribünler de infial oluşuyor. Bunu kim yapıyor, hakem yapıyor. Bizim bir suçumuz var mı, günahımız var mı? Yok tabii ki. Hangi maçlarda bunlar yapılmış araştırılsın. Federasyondan hangi maçlarımızda puanlarımız çalınmış bunların da açıklanmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"UMUYORUM Kİ ÜSTÜ ÖRTÜLMEZ" Federasyon ve Kulüpler Birliği bazında geniş kapsamlı toplantılar yapacaklarını vurgulayan Recep Durul, bu konunun gündemden düşmeyeceğinin de altını çizdi. Durul, "Umuyorum ki üstü örtülmez. Kısa sürede kapanmaz. Belki bazılarında ucunun başka yerlere gitmesi korkusu ya da kaygısı olabilir. Biz Kocaelispor olarak taraftarlarımızla, camiamızla, şehrimizle birlikte hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Mütevazılığımız oldu ama bundan sonra mütevazı olmayacağız. Yasalar çerçevesinde ne yapmamız gerekiyorsa bütün adımları atacağız" dedi.

"ULUSLARARASI BAŞARI VAR ÇÜNKÜ YABANCI HAKEM YÖNETİYOR" Türk futbolunun itibarını zedelememek için mütevazi açıklamalarla hakem konularına değindiklerini hatırlatan Başkan Receğ Durul, "Biz etik ve ahlaki standartlar dışına çıkmadan demeçlerimizi verirken adaleti, şeffaflığı, fair-play etik normlarını topluma yayması, aşılaması gereken hakemler karşısında ne kadar mütevazı açıklama yaptığımıza üzülüyoruz. Biz Türk futbolunun itibarını zedelemeden, yaralamadan birtakım yapıcı söylemlerde bulunduk. Çünkü her birimiz daha iyi hale gelmesi için Türk sporuna hizmet ediyoruz. Uluslararası alanda sergilenen performanslar ortada. Milli takımımız son zamanlarda ve lig takımlarımız Avrupa'da iyi sonuçlar almaya başladılar. Bunun nedeni; yurt dışında bizim oynayan oyuncularımızın sayısı çok fazla ve yabancı hakimlerin yönetmesine de bağlıyorum. Çünkü Türk hakemlerin yönetmesiyle yabancı hakemlerin yönetmesi arasında bir mantık ve algı farkı oluyor" açıklamasını yaptı. "LİGLERİN ERTELENMESİ SÖZ KONUSU OLMAYACAKTIR" Liglerin erteleneceğini düşünmediğini de sözlerine ekleyen Kocaeli ekibinin başkanı, "Federasyonun ödül ve ceza sistemi var. Tabii ki biz kimseye ceza veremeyiz. Bizim ukdemizde değil. Cezaların ne yönde verilmesi konusunda fikirlerimizi, görüşlerimizi dile getireceğiz. Sadece bizim maçlarımızda değil, bütün kulüplerde bu oldu. Bütün kulüplerin hakkı yendi. Sonuç olarak herkes topyekun bir şeyler yapmaya çalışacak, farklı görüşler çıkacak. Bence bu sürecin yabancı hakemlerle geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şu anda tarihi bir sansasyonel olayın ortaya çıkmasıyla birlikte 3-5 günde düzelecek bir konu değil. Sezon sonuna kadar yabancı hakemler maçları yönetmeli. Şu an devam eden bir sistem var. Yıkıp tekrar yapmak mümkün değil. Devam eden bir süreç var. Hangi cezalar olursa olsun uygulayıp kesinleştirmek gerek. Böylece vicdanlar daha rahatlayacaktır. Geçmişteki kayıplarımız olacaktır ama en azından toplumsa vicdan rahatlayacaktır" diye konuştu.

"BU HAFTA BAZI MAÇLARDAKİ HAKEMLERİN DEĞİŞTİĞİ BİLGİSİ GELDİ" Hakemlerin adaletten şaşmaması gerekliliğinin onların görevi olduğunu söyleyen Durul, bu haftaki bazı maçlarda hakem değişikliği yapıldığını da ileri sürdü. Recep Durul, "Mağduriyetimizi gidermek için elimizden geleni yapacağız. Bize bu hafta maçlardaki bazı hakemlerin değiştiği bilgisi geldi. İsimlerden de görebiliyoruz. Biz Kocaelispor olarak görüşmelerimizi yaptık, bizzat kendim konuştum; 'Bizim daha önce hakkımızı yiyen, puanlarımızı çalan hakemleri bu maçlarda artık görmek istemiyoruz' dedik. İsim vermedim, veremem ama hangileri olduğunu çok iyi biliyorlar. Umuyorum ki daha önce bizim hakkımızı yemeyen bir hakem atanır. Adil, şeffaf ve hak edenin kazanacağı bir mücadele olsun. Biz zaten hep bunu istiyoruz. Hakemlerin görevi bu. Ama gördük ki hakemler başka işlerin içinde olmuşlar. Nasıl bir cesarettir ki kendi isimleriyle bunu yapıyorlar. Ben şaşırdım. Fazlasıyla akıl tutulması. Avrupa'ya karşı, dünya futboluna karşı ülke olarak mahcup durumdayız. Keşke bunlar olmasaydı, keşke dışarıya karşı itibarımızı zedeleyecek bir şeyler olmasaydı. Ama saygınlığımızı biz kendimiz tekrar ayağa kaldırabiliriz. Yaptıklarımızla, bundan sonraki eylemlerimizde, kararlarımızla, duruşumuzla Türk futbolunda en iyi şekilde temsil edecek karakterlerin, isimlerin, yönetimlerin ülkemize gelmesi gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu. "HİZMET EDİYORMUŞ GİBİ GÖSTERİLEN YIKIM EKİBİYMİŞ" Kocaelispor Kulüp Başkanı Recep Durul, bahis oynayan hakemler için "Türk futboluna hizmet ediyormuş gibi gösterilen bir yıkım ekibiymiş" diyerek, şöyle devam etti: "Biz biliyorduk ama kesin bulgular olmadığı için 'Şu yaptı, bu yaptı' diyemiyorduk. Taraftarın da duygularıyla oynadılar. Hakemler puanınızı çalıyor. Başarısız gidince taraftarın hocaya, takıma, yönetime algıları ve bakış açıları değişebiliyor. Kulüplerde bunlar da yaşandı. Biz doğru şeyleri yaptık, doğru yoldayız. Ekibimiz güçlü oyuncu grubumuz, güçlü yönetimle şehir olarak da yönetimsel olarak da doğru işler yapıyor. Maalesef bu çıkar grupları camiaların kaderiyle oynuyorlardı. Şükürler olsun ortaya çıktı. Federasyonu ve yönetimini kutluyorum. Devrim niteliğinde bir şey yaptıkları için. Sonuna kadar takipçisi olsunlar sonuna kadar takipçi olalım." "HAKLARIMIZI YARGI YOLUYLA DA ARAYACAĞIZ" Hakemlerle ilgili soruşturma tamamlanıp dava açılırsa müdahil olup olmayacaklarının sorulması üzerine Recep Durul, "Tabii ki haklarımızı yargı yoluyla arayacağız. Bu en doğal hakkımız. Süreç daha sıcak. Mutlaka tutuklamalar, gözaltılar olacaktır. Ucu nereye giderse gitsin dedik. Kocaelispor olarak yapmamız gereken ne varsa, almamız gereken aksiyon ne varsa kalacağız. Kocaelispor'un haklarını yargıda da, her yerde de arayacağız. Bunun sonuna kadar takipçisi de olacağız" cevabını verdi.