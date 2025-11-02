Habertürk
        Recep Uçar: Fazla hata yaptığımız bir maçtı - Tümosan Konyaspor Haberleri

        Recep Uçar: Fazla hata yaptığımız bir maçtı

        TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar ise mağlubiyet dolayasıyla üzgün olduklarını aktardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2025 - 18:03 Güncelleme: 02.11.2025 - 18:03
        "Fazla hata yaptığımız bir maçtı"
        Mutlak kazanma parolasıyla maça çıktıklarını anlatan TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Samsunspor iyi bir takım. UEFA Konferans Ligi'nde de iyi işler yapıyorlar. Böyle maçları kazanabilmek için takım olarak az hata yapmamız lazım. Pozisyona girip gol atamadığımız, genel olarak fazla hata yaptığımız bir maçtı." diye konuştu.

        Uçar, ilk yarıda skoru berabere getirebilecek pozisyonlara girdiklerini ancak değerlendiremediklerini belirtti. İkinci yarıya bazı şeyleri düzeltmek için çıktıklarını vurgulayan Uçar, "Ancak bunu da başaramadık. Neticesinde de evimizde Beşiktaş maçı sonrası taraftarımızı evlerine üzüntülü gönderdiğimiz bir maç. Samsunspor'u tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

