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Refah seviyesi yüksek ülkelerde yaşayan insanlar neden intihar ediyor?

Eşit gelir seviyesi, özgür bir ülke...Buna rağmen İskandinav ülkeleri ve Finlandiya'da açıklanamayan intihar vakaları meydana geliyor. Yapılan bir araştırma; bu ülkelerde sağlanan gelir adaletinin, insanları umutsuzluğa düşürdüğünü söylüyor.

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  • Refah seviyesi yüksek ülkelerde yaşayan insanlar neden intihar ediyor?

    Tüm dünyada rahat bir yaşam tarzına sahip ülkeler olarak bilinen İskandinav ülkeleri ve Finlandiya'da intihar oranları oldukça yüksek.

    Her şeyin toz pembe gibi algılandığı bu ülkelerde, insanlar neden intihar ediyor?
  • Refah seviyesi yüksek ülkelerde yaşayan insanlar neden intihar ediyor?

    Euronews'te yer alan bir habere göre; İngiltere Warwick Üniversitesi, San Francisco Merkez Bankası ve New York Hamilton Koleji ekonomistlerinin bu soruya bir cevabı var.

    Uzmanlar, refah seviyesi ile intihar vakaları arasına ilginç bağlantılar ortaya koyuyor.
  • Refah seviyesi yüksek ülkelerde yaşayan insanlar neden intihar ediyor?

    Yapılan araştırmalarda ortaya çıkan sebep; gelir adaletsizliğinin azalması. Birbirleriyle aynı oranlarda kazanç sağlayan insanlar zamanla kendilerini, başkalarıyla kıyaslamaya başlıyor. 

    Kendini yaşıtlarıyla, akrabasıyla, iş arkadaşlarıyla kıyaslayanlar, umutsuz ve çaresiz hissediyor.
  • Refah seviyesi yüksek ülkelerde yaşayan insanlar neden intihar ediyor?

    Finlandiya'da giderek daha iyi bir noktaya gelen gelir adaleti ve refah seviyesi, insanlara tıpkı İskandinav ülkelerinde olduğu gibi kıyaslama yapmaya itiyor. Bu da intihar vakalarının artmasının bir sebebi olarak gösteriliyor. 
  • Refah seviyesi yüksek ülkelerde yaşayan insanlar neden intihar ediyor?

    Finlandiya bazında başka sebep ise ülkenin iklimiyle alakalı. Havanın genel olarak kapalı olması intihar vakalarına etki eden önemli sebeplerden bir tanesi.

     
  • Refah seviyesi yüksek ülkelerde yaşayan insanlar neden intihar ediyor?

    Dartmouth Koleji ekonomi uzmanlarından David Blanchflower, 41 ülkeyi baz alarak yaptığı araştırmada; insanların moralinin en bozuk olduğu yaş ortalamasının 50 olduğunu ortaya koydu.
  • Refah seviyesi yüksek ülkelerde yaşayan insanlar neden intihar ediyor?

    Blanchflower, insanların 70'li yaşlarına geldiğinde daha olgun ve mutlu olduğunu belirtiyor. Bunun yanında, hayatta başa gelen zorluklara karşı iyimser düşünen insanların daha uzun yaşadığını da ekliyor. 

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