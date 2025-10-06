Habertürk
Habertürk
        Refik Anadol'un yapay zeka eseri İstanbul'da

        Refik Anadol'un yapay zeka eseri İstanbul'da

        Refik Anadol'un küresel yankı uyandıran eseri Sense of Healing, 9-11 Ekim'de Türkiye Innovation Week'te ücretsiz olarak sanatseverlerle buluşuyor

        Giriş: 06.10.2025 - 15:52
        Refik Anadol'un yapay zeka eseri İstanbul'da
        Sanatın iyileştirici gücü, yapay zekânın sınırsız potansiyeliyle birleşiyor. Dünyaca ünlü yeni medya sanatçısı Refik Anadol, insan beyninden elde edilen verileri yapay zekâ aracılığıyla sanata dönüştürdüğü çığır açıcı eseri Sense of Healing ile Türkiye’ye geliyor. Eser, 9-11 Ekim 2025 tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek Türkiye Innovation Week (TIW25) kapsamında ilk kez İstanbul’da izleyici karşısına çıkacak.

        Sanat ve bilimin kesişiminde bir iyileşme deneyimi

        TIW25’in “Tomorrow: Now” temasıyla sahneye çıkacak Sense of Healing, EEG, fMRI ve DTI teknolojileriyle kaydedilen beyin aktivitelerinin veriye dönüştürülmesiyle ortaya çıkan eşsiz bir dijital heykel. Refik Anadol Studio’nun uzun yıllardır sürdürdüğü “meditatif sanat” araştırmalarının en güçlü örneklerinden biri olan eser, çok duyulu bir dijital deneyim aracılığıyla izleyiciyi hem görsel hem duygusal bir yolculuğa davet ediyor.

        Refik Anadol
        Refik Anadol
        UNICEF için milyonlarca Euro bağış topladı

        İlk kez 2022’de St. Tropez’de sergilenen Sense of Healing, aynı yıl LuisaViaRoma x UNICEF Yaz Galası’nda açık artırmayla satılarak UNICEF’e 3 milyon Euro’dan fazla bağış sağladı. Ardından eserin NFT versiyonları, küresel ölçekte zihinsel sağlık girişimlerine kaynak yaratan bir farkındalık kampanyasına dönüştü.

        İstanbul’da halka açık ve ücretsiz

        Refik Anadol’un Therme Art ve MYND iş birliğiyle hayata geçirdiği Sense of Healing, sanatın nöroterapötik potansiyeline odaklanan uluslararası bir inisiyatifin başlangıç noktası niteliğinde. İstanbul’daki ilk sergilenişi ise Türkiye’nin insan odaklı inovasyon vizyonunu ve yapay zekâ çağında iyileştirici teknolojilere olan bağlılığını simgeliyor.

        Türkiye Innovation Week’in ziyaretçileri, dünyanın en büyük nöroterapötik yapay zekâ heykelini üç gün boyunca ücretsiz olarak deneyimleyebilecek.

        #Refik Anadol
