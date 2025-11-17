Refik Anadol'un yapay zeka eseri öğrencilerle buluşuyor

Bankadan yapılan açıklamaya göre, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen turlar, gençlere sanat ve teknolojiyi buluşturan bir deneyim yaşatıyor.

Program kapsamında öğrenciler, rehber eşliğinde Akbank Genel Müdürlük binasında yer alan Refik Anadol'un yapay zeka eserini inceliyor.

Turun ardından gençler, "Akbank LAB" işbirliğiyle düzenlenen Yapay Zeka ile Sanat Deneyimi Atölyesi'ne katılıyor.

Atölyede öğrenciler, yapay zekayı bir ifade aracı olarak kullanarak kendi sanat çalışmalarını üretiyor ve teknolojiyi yaratıcı biçimde deneyimleme imkanı buluyor.

Bu sayede gençlerin dijital sanat farkındalığı ve üretken yapay zeka okuryazarlığı güçlenirken, yıl boyunca sürecek turlar ile toplam 520 öğrencinin Akbank ev sahipliğinde bu deneyime katılması hedefleniyor.

REKLAM

Refik Anadol'un 60 milyondan fazla piksel ve 220 metrekarelik alanı dolduran eseri, sanatçının dünyadaki en büyük 3 eserinden biri olma özelliği taşıyor.

Ziyaretçileri sanat, teknoloji ve doğa arasındaki ilişkiyi yeniden düşünmeye davet eden eser, Akbank'ın tarihsel yolculuğunu, sürdürülebilirlik vizyonunu ve yoğun dijital işlem trafiğini estetik bir dille yorumluyor.