Reflü nedir, neden olur ve nasıl geçer?

Reflü Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? - Reflü Belirtileri ve Tedavisi

Reflü nedir, neden olur ve nasıl geçer? 0:00 / 0:00

Pek çok kişi reflüyü önemsemez ve reflü sorusunu yaşadığı halde doktora gitmez. Ancak ileri vadede reflü tedavi edilmediğinde kanserin oluşmasına bile neden olabilmektedir. Dolayısıyla reflü dönemsel bir sorun değil tedavi edilmesi gereken ciddi bir hastalıktır. Bu içeriğimizde sizler için reflü nedir, neden olur ve nasıl geçer? Reflü belirtileri ve tedavisi ile ilgili ayrıntılı bilgileri bir araya getirdik. İşte reflü hakkında merak edilenler…

Reflü Nedir

Reflü tam anlamıyla bilinmediği için reflü nedir sorusu pek çok kişi tarafından sorulmaktadır. Reflü yiyeceklerle mide asidinin yemek borusuna geri dönmesi sorununu ifade etmektedir. Çoğunlukla asit, mide safrasıyla pankreastan geri dönen mide sıvılarının yemek borusuna geri kaçması mümkün olabilmektedir. Söz konusu sıvılar asidik olduğundan devamlı olarak yemek borusuna geri döndüklerinde zaman içerisinde yemek borusunda tahrip ve tahrişe yol açabilmektedirler.

Reflü Neden Olur

Reflü neden olur diye pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Reflünün çok fazla nedeni vardır. İlk olarak yemek borusunun bozulması reflüye neden olmaktadır. Diğer yandan midenin hareketlerinin bozulması, aşırı kilo, midenin bozulan asitleri düzenleme sistemi, mideye zarar veren fiziki aktiviteler, midede tahribat ve aside neden olan hormon ve ilaçlar, aşırı yağlı yiyeceklerin tüketimi, sigara kullanımı, midede oluşan fıtık ve genetik unsurlar reflünün oluşumuna neden olan temel etmenlerdir.

Reflü Nasıl Geçer

Reflü nasıl geçer sorusu reflüden mustarip olanlar tarafından çokça sorulmaktadır. Öncelikle uzman bir doktor tarafından reflünün doğru bir şekilde teşhis edilmesi gerekmektedir. Reflüyü kontrol altına alan ilaçların doktorun belirlediği düzende kullanılması kısa vadede şikayetlerin azalmasını sağlamaktadır. Reflü için kullanılan ilaçlar öncelikle midedeki asidin ortadan kalkmasını sağladığı için yemek borusunda geçerek ağza asidin çıkışı engellenmektedir. Diğer yandan bazı ilaçlarda midenin tedavi edilmesini sağladığı için zamanla reflü hastalığı önemli oranda iyileşme göstermektedir.

Reflü Diyeti

Reflü sorunu olan kimseler doktorları tarafından verilen ilaçları kullanmanın yanında reflü diyeti de uygulamalıdır. Reflü diyetinde kişi yağ tüketimini azaltmakta ve protein tüketimini arttırmaktadır. Diğer yandan sigara kullanıyorsa bunu bırakmalıdır. Çayın/kahvenin demli tüketilmesi engellenmeli, soğan/sarımsak ve çikolata asidik ürünlerin tüketiminden kaçınılmalıdır. Genel beslenme düzeni az ve sık olmalıdır. Uzun süreli açlıktan uzak durulmalı ve bir oturuşta mideye fazla yüklenilmemelidir.

Reflü Belirtileri

Reflü belirtileri arasında öne çıkanları sizler için sıraladık;

Midenin devamlı olarak ağrıması. Ağrılar bazen karnın üst kısmında da olabilmektedir,

Göğüste ağrı,

Yutkunmada güçlük ya da yutkunma esnasında hissedilen ağrı,

Asit ses tellerinin tahrişine neden olduğundan sesin kısılması,

Boğazın devamlı ağrıması ya da öksürme ihtiyacı,

Kişi boğazında devamlı bir yumruk varmış hisseder,

Mide bulantısı ve kusma ihtiyacı,

Aniden ağza gelen acı su

Reflü Ağrısı Nerede Olur

Reflü ağrısı nerede olur sorusu pek çok kişi tarafından sorulmakta ve merak edilmektedir. Çoğunlukla ağrı midede ya da karnın üst kısmında hissedilirken bazı hastaları göğüslerinde de ağrı olduğunu söylemektedir. Bazı durumlarda reflü ilerlediğinde hissedilen ağrıların sırt kısmına da vurduğu bilinmektedir.

Reflü Tedavisi

Reflü tedavisi için öncelikle hastalığın uzman bir hekim tarafından teşhis edilmesi gerekmektedir. Kişi hekim tarafından verilen ilaçları düzenli olarak kullanmanın yanında beslenme düzenini de değiştirmelidir. Reflünün çok ilerlediği durumlarda ilaca yanıt vermemesi de söz konusu olabilmektedir. Böyle durumlarda doktorlar ameliyat tavsiye edebilmektedir.

Bebeklerde Reflü Belirtileri

Bebeklerde reflü belirtileri arasında öne çıkanları sizler için listeledik;