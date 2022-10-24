Reha Muhtar: Çocuğun yanında konuşmayalım

Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Reha Muhtar, önceki gün oğlu Poyraz Deniz Muhtar ile birlikte Bebek'te kahvaltı yaptı. Yemek sonrası gazeteciler, Muhtar'a eski eşi Deniz Uğur'un kızına şiddet uyguladığı iddiası soruldu.

Konuyla alakalı sessiz kalmayı tercih eden Reha Muhtar, oğlunun yanında konuşmanın doğru olmadığını belirtti. Muhtar, "Ne olur çocuğun yanında konuşmayalım... 13 yaşındaki çocuk..." diyerek, oradan uzaklaştı.

"BU MU ANNELİK!" DEMİŞTİ

Reha Muhtar ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "13 yıldır çocuklara hem annelik hem babalık yapıyorum. Hanımefendi her enflasyonda çocukları kaçırıp, velayet davası açıyor. 13 yıldır üçüncü kez çocuklar mahkemelerde sürünüyor. Bu mu annelik!" ifadelerini kullanmıştı.