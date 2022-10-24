Reha Muhtar: Çocuğun yanında konuşmayalım

Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Reha Muhtar, önceki gün oğlu Poyraz Deniz Muhtar ile birlikte Bebek'te kahvaltı yaptı. Yemek sonrası gazeteciler, Muhtar'a eski eşi Deniz Uğur'un kızına şiddet uyguladığı iddiası soruldu.
"ÇOCUĞUN YANINDA KONUŞMAYALIM"
Konuyla alakalı sessiz kalmayı tercih eden Reha Muhtar, oğlunun yanında konuşmanın doğru olmadığını belirtti. Muhtar, "Ne olur çocuğun yanında konuşmayalım... 13 yaşındaki çocuk..." diyerek, oradan uzaklaştı.
"AKLİ MELEKELERİ YERİNDE DEĞİL!"
Deniz Uğur, eski eşi Reha Muhtar'ın, "Akli melekeleri yerinde değil!" diyerek, 13 yaşındaki kızına şiddet uyguladığını öne sürmüştü.
"BU MU ANNELİK!" DEMİŞTİ
Reha Muhtar ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "13 yıldır çocuklara hem annelik hem babalık yapıyorum. Hanımefendi her enflasyonda çocukları kaçırıp, velayet davası açıyor. 13 yıldır üçüncü kez çocuklar mahkemelerde sürünüyor. Bu mu annelik!" ifadelerini kullanmıştı.
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