Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim Rehberlik dersi ortaokulun tüm kademelerinde verilecek - Haberler

        Rehberlik dersi ortaokulun tüm kademelerinde verilecek

        MEB tarafından "İlköğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesi"nde yapılan değişiklikle, sadece 8. sınıflara yönelik verilen "Rehberlik ve Kariyer Planlama" dersinin ismi güncellendi ve uygulandığı sınıf düzeyi genişletildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 11:56 Güncelleme: 14.05.2025 - 11:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rehberlik dersi ortaokulun tüm kademelerinde verilecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, "İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesi"nde değişikliğe gidildi.

        Bu kapsamda mevcut haftalık ders çizelgesinde "zorunlu dersler" bölümünde yer alan ve sadece 8. sınıfta haftalık 1 ders saati olarak verilen "Rehberlik ve Kariyer Planlama" dersinin ismi "Rehberlik ve Yönlendirme" olarak değiştirildi.

        "Rehberlik ve Yönlendirme" dersi, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren ortaokul 5, 6, 7. ve 8. sınıf seviyelerinde haftalık 1 ders saati verilmek üzere güncellendi.

        MEB, yapılan değişiklikle öğrencilerin sadece akademik başarılarını değil, aynı zamanda kişisel, sosyal ve duygusal gelişimlerini de destekleyerek onların geleceğe daha bilinçli ve donanımlı bir şekilde hazırlanmalarına, kendilerini tanımalarına, potansiyellerini keşfetmelerine ve doğru kararlar almalarına yardım ederek, sağlıklı ve mutlu bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

        "İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesi"nde yapılan değişiklikler, 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Riyad'da dörtlü Suriye zirvesi
        Riyad'da dörtlü Suriye zirvesi
        Trump Şara ile görüştü
        Trump Şara ile görüştü
        Bremen'den Köhn kararı! Transfer...
        Bremen'den Köhn kararı! Transfer...
        "Stratejik ürünlerle ilgili tehlike yok"
        "Stratejik ürünlerle ilgili tehlike yok"
        Gerçek ortaya çıktı
        Gerçek ortaya çıktı
        Türkiye Kupası'nda dev randevu!
        Türkiye Kupası'nda dev randevu!
        Hastaneyi az kullanan primi az öder
        Hastaneyi az kullanan primi az öder
        Ensenizde sertlik mi var? O ciddi hastalığa dikkat!
        Ensenizde sertlik mi var? O ciddi hastalığa dikkat!
        "Satın aldığımdan farklı ürün geldi" demeyin!
        "Satın aldığımdan farklı ürün geldi" demeyin!
        İstanbul'daki Rusya-Ukrayna görüşmelerine kimler katılacak?
        İstanbul'daki Rusya-Ukrayna görüşmelerine kimler katılacak?
        Kıyafet yasağına uydular! Cannes'da yeni dönem
        Kıyafet yasağına uydular! Cannes'da yeni dönem
        DEM Parti sahaya iniyor
        DEM Parti sahaya iniyor
        Cannes'da Trump'a sert eleştiriler
        Cannes'da Trump'a sert eleştiriler
        Rapor kullanımında süreye dikkat!
        Rapor kullanımında süreye dikkat!
        Tekke ve Buruk'tan final öncesi iddialı sözler
        Tekke ve Buruk'tan final öncesi iddialı sözler
        'Alt-Girl'ler dolu dizgin geliyor
        'Alt-Girl'ler dolu dizgin geliyor