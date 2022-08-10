Rehine alma olayı “yasak aşk” çıktı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Rehine alma olayı “yasak aşk” çıktı! - Adana haberleri
ABONE OL

Rehine alma olayı “yasak aşk” çıktı!

Adana’da iki kayınbiraderini vurup birinin eşini rehin alan zanlı tutuklanırken, şüphelinin rehin aldığı kadınla yasak aşk yaşadığını bunun ortaya çıktığını kadına zarar vermemeleri için iki kişiyi vurduğunu öne sürdüğü öğrenildi. Kadın ise yasak aşk yaşamadığını zanlının kendisine ilgisi olduğunu iddia ettiği öğrenildi

Son dakika haberi: Rehine alma olayı “yasak aşk” çıktı! - Adana haberleri
Rehine alma olayı “yasak aşk” çıktı!
0:00 / 0:00
İHA

Adana'da edinilen bilgiye göre, olay, 7 Ağustos günü saat 12.30 sıralarında Seyhan ilçesi Saydam Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Abdullah İçme (36), kayınbiraderi Sercan T.'nin (36) tavukçu dükkanına gitti. Pompalı tüfekle dükkana giren İçme, tartıştığı Sercan T. ile kardeşi Serkan T.'yi (25) bacaklarından vurdu.

İKİ KİŞİYİ VURUP KADINI REHİN ALDI

İHA'da yer alan habere göre daha sonra saldırgan, Sercan T.'nin eşi Özge T.'yi (32) rehin aldı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, özel harekat polisleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.

ZANLI, POLİSE TESLİM OLDU

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, uzun süre İçme'yi ikna etmeye çalıştı. Olay sırasında korkup, iş yerindeki buz dolabına saklanan Ahmet Hac Hamdo (15), polis ekiplerince kurtarıldı. Bir süre sonra elindeki pompalı tüfeği bırakan İçme, polise teslim oldu.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bu sırada yaralı yakınları, İçme'ye saldırmak istedi. Gözaltına alınan İçme, emniyete götürüldü. Hastanedeki tedavileri tamamlanan yaralılar ise taburcu edildi.

"BİR SÜREDİR İLİŞKİ YAŞIYORDUK"

Emniyette sorguya alınan İçme'nin, rehin aldığı Özge T. ile arasında yasak aşk yaşadığını öne sürerek ifadesinde, “Bir süredir ilişki yaşıyorduk. Duyulunca Özge'ye bir şey yapacaklarını düşündüm. Bu nedenle iş yerine gidip, Özge'yi rehin aldım” dedi. Özge T. ise bu iddiayı yalanlayarak, İçme'nin kendisine ilgisinin olduğunu iddia etti.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdullah İçme, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberler: Batman'da mucize kurtuluş! Kamyonetin üstünden geçtiği 5 yaşındaki çocuk ayağa kalktı!
GÜNDEM O anlar kamerada! Mucize kurtuluş!
Son dakika: Sakarya'nın 3 ilçesinde denize girmek yasaklandı!
GÜNDEM Sakarya'nın 3 ilçesinde denize girmek yasaklandı!
WhatsApp'tan 4 yeni özellik! WhatsApp'ın yeni özellikleri neler? WhatsApp yeni özellikleri nasıl kullanılır?
GÜNDEM Yeni özelliklerle hayalet olmak mümkün!
Açık Lise ek sınav tarihleri 2022: MEB ile Açık Lise AÖL ek sınavı ne zaman, nasıl yapılacak, kimler girebilir? AÖL ek sınav tarihleri
GÜNDEM AÖL ek sınav tarihleri 2022!
İstinaf, lise öğrencisine istismar davasında mahkemenin 'rızası var' kararını onadı
GÜNDEM İstinaf, istismar davasında 'rızası var' kararını ...
AK Parti, 21. kuruluş yıl dönümünü "Bir Olduk 21 Olduk" teması ile kutlayacak
GÜNDEM AK Parti'den 21'nci kuruluş yıldönümü etkinliği
Son dakika: Mardin'e sızma girişiminde bulunan 9 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM Sızma girişimindeki 9 terörist etkisiz
Haziran 2022 işgücü istatistikleri
GÜNDEM Haziran 2022 işgücü istatistikleri
Son dakika: Öldürdü! Kaçtı! Sosyal medyadan mesaj attı! - Günün öne çıkan haberleri
GÜNDEM Öldürdü! Kaçtı! Sosyal medyadan mesaj attı!
Son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli ile 10 Ağustos Çarşamba son depremler listesi
GÜNDEM Son depremler listesi: AFAD ve Kandilli

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.