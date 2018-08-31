Reims - Montpellier rakamlar

Fransa Ligue 1 maçında Reims ile Montpellier, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:00. Maç öncesi Reims 6 puanla 6. sırada, Montpellier 4 puanla 11. sırada bulunuyor. Ev sahibi Reims, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Montpellier son 5 mücadelede 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 130 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Reims kazanırsa 2.30, beraberlik çıkarsa 2.90, Montpellier sahadan galip ayrılırsa 2.40 oranını elde edecekler. Alt 1.40, üst 2.05 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Reims son hafta oynanan Lyon maçında 4-1 kazandı.

Montpellier ise Monaco karşılaşmasında 2-0 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Reims, 1 gol attı ve 0 gol yedi.

Montpellier, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Montpellier, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ