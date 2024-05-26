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        Haberler Dünya Asya-Pasifik Remal siklon fırtınası yüzünden 800 bin kişi tahliye edildi

        Remal siklon fırtınası yüzünden 800 bin kişi tahliye edildi

        Bangladeş kıyılarında etkisini gösteren Remal siklon fırtınası nedeniyle 800 bini aşkın kişi bölgeden tahliye edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 22:30 Güncelleme: 26.05.2024 - 22:30
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        800 bin kişi tahliye edildi
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        Dhaka Tribune'un haberine göre, Afet Yönetiminden sorumlu Bakan Md Mohibur Rahman, düzenlediği basın toplantısında, siklon fırtına sonucu şu ana kadar 800 binden fazla kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini belirtti.

        Fotoğraf: AA

        Kıyı kasabalarda ikamet eden halkı güvenlikleri için derhal tahliye merkezlerine gitmeye çağıran Bakan Rahman, "Fırtınayla başa çıkmak için tüm hazırlıkları yaptık. Herkes talimatlara uyarsa, bu afetle daha önce olduğu gibi başarılı şekilde başa çıkabileceğimizi umuyoruz." dedi.

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        Fotoğraf: AA

        BARINAKLAR HAZIRLANDI

        Rahman, 8 ila 9 binden fazla barınak hazırladıklarını ve barınaklara yeterli kuru gıda, bisküvi, su ve tıbbi malzeme temin ettiklerini kaydetti.

        Fotoğraf: AA

        Bangladeş Meteoroloji Dairesi Siklon Uyarı Merkezi Müdür Yardımcısı Shamim Ahsan da ülkede etkisini göstermeye başlayan Remal siklon fırtınasının, Hindistan'ın Batı Bengal eyaletine doğru hareket ettiğini ifade etti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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