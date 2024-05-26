Remal siklon fırtınası yüzünden 800 bin kişi tahliye edildi

Dhaka Tribune'un haberine göre, Afet Yönetiminden sorumlu Bakan Md Mohibur Rahman, düzenlediği basın toplantısında, siklon fırtına sonucu şu ana kadar 800 binden fazla kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini belirtti.

Fotoğraf: AA Kıyı kasabalarda ikamet eden halkı güvenlikleri için derhal tahliye merkezlerine gitmeye çağıran Bakan Rahman, "Fırtınayla başa çıkmak için tüm hazırlıkları yaptık. Herkes talimatlara uyarsa, bu afetle daha önce olduğu gibi başarılı şekilde başa çıkabileceğimizi umuyoruz." dedi. REKLAM

Fotoğraf: AA BARINAKLAR HAZIRLANDI Rahman, 8 ila 9 binden fazla barınak hazırladıklarını ve barınaklara yeterli kuru gıda, bisküvi, su ve tıbbi malzeme temin ettiklerini kaydetti.