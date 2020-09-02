Renkli ve desenli maske kullananlar dikkat!

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Tüm dünyayı kasıp kavuran Covid-19 pandemisi, 7'den 70'e günlük alışkanlıklarımızı tepeden tırnağa değiştirirken, maskeyi de vazgeçilmez hale getirdi. Ancak piyasada Covid-19 için tasarlanmış renk renk, çeşit çeşit, desenli hatta bir aksesuar gibi göz alıcı maskeler bazı durumlarda fayda yerine sağlığımıza zarar verebiliyor. Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. İkbal Esen Aydıngöz, gerek yüzyılın salgını Covid-19 enfeksiyonuna karşı gerekse açık havada pek çok alerjene karşı önemli bir korunma aracı olan maskelerin, bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara yol açabildiğini belirterek "Korunma amaçlı kullandığımız maskelerin de alerjik reaksiyon yapabileceği tespit edilmiştir. Üretim aşamasında kullanılan kimyasal maddeler, boyalar deride tepkiye neden olabilmektedir. Ayrıca imalat aşamasında kullanılan lastik, metal türevleri, yapıştırıcı ve apre de deride sorun yaratabilir. Tekstil maddelerine eklenen antimikrobiyeller, yumuşatıcılar, alev almaya karşı koruyucular, leke tutmayı engelleyen maddeler de zaman içinde deride reaksiyonlara neden olur" dedi.

ALERJİK REAKSİYONLARA DİKKAT!

Maske kullanımı nedeniyle ciltte oluşan reaksiyonların alerji olup olmadığını anlamak mümkün. Tahriş edici madde hemen hemen herkeste kızarıklık yapıyor. Oysa alerjik reaksiyonlar sadece yatkınlık gösteren kişilerde ortaya çıkıyor. Alerjen madde ile tekrarlayan temas sonucunda değinim alanının dışına taşan şiddetli kaşıntı, kızarıklık, hatta su dolu kabarcıklar meydana geldiğini belirten Prof. Dr. Aydıngöz, "Kızarıklık parça parça döküntü şeklinde olabileceği gibi deriden hafifçe kabarık, ödemli, net sınırlı alanlar şeklinde de karşınıza çıkabilir. Bazı kişilerde akne benzeri sarı uçlu minik kabarcıklar gözlenebilir. Günlük yaşamı engelleyici ve can sıkıcı boyutta olabilen bu alerjinin önüne geçebilmek için maske yapımında kullanılan malzemelere dikkat etmek gerekir. İşlem görmemiş doğal ve sentetik iplikler ise deride nadiren reaksiyona neden olur" diyor.

AMACINA UYGUN MASKE SEÇİLMELİ

Maskelerin amacına uygun seçilip kullanılması gerektiğini belirten Aydıngöz, "Hava kirliliğinin belirgin olduğu bölgelerde veya polenlerin yoğunlaştığı mevsimlerde, özellikle açık havada zaman geçirilecekse maske kullanmak bu maddelerin insan vücuduna ulaşmasını ve zararlı etkiler oluşturmasını kısmen engeller. Maskeler süzgeç görevi yaparak hava yolu ile bulaşan hastalıklardan korunmamızı da sağlar. Solunum yolu enfeksiyonlarından korunmak için bakteri ya da virüsün boyutlarına göre maske seçilir. Alerjik reaksiyonlardan korunmak için seçilecek maskelerin ise polen, bitki sporları, ev hayvanlarının tüyleri, küf ve ev akarlarını engelleyecek özellikte olması gerekir. Örneğin polenler 2,5-5 mikron çapındayken, bakteri ve virüsler 0,3-1 mikron büyüklüğündedir" diyor.

ALERJİK REAKSİYONA KARŞI 6 ÖNERİ

Prof. Dr. İkbal Esen Aydıngöz, alerjiye karşı yapılabilecekleri şöyle sıraladı:

* Öncelikle cildinizde tepkiye neden olan maskeyi farklı bir ürünle değiştirin.

* İşlem görmemiş doğal ve sentetik iplikler deride nadiren reaksiyona neden olduğundan, maskenizin görüntüsünden ziyade kaliteli olmasına dikkat edin. Desenine, görünüşüne bakarak maske seçmeyin.

* Maskenin koruyucu olabilmesi için yüze sıkıca oturması gerekiyor ancak hareket ve konuşma gibi eylemlerle sürtünme meydana geliyor. Eğer uzun süreler maske kullanılıyorsa terleme ve nemlenme nedeniyle maskenizi değiştirmenizde fayda var.

* Gün boyunca yüzde biriken ter ve yağı ciltten uzaklaştırmak, temizlemek gerekir. Bunun için yüzünüzü ılık su ile yağ çözücü etkisi zayıflatılmış yumuşak bir temizleyici kullanarak yıkayabilirsiniz. Ancak durulamaya özen göstermelisiniz.

* Kızarıklık ve ciltte gerginlik varsa parfümsüz, seramid ve hyalüronik asit içeren bir nemlendiriciyi günde 2 kez uygulayabilirsiniz.

* Yanma ve kaşıntı gerilemiyor, hatta yakınmalar giderek daha geniş bir alana yayılıyorsa dermatolojik değerlendirme ve reaksiyonun şiddetine göre tedavi planlaması gerekebilir.