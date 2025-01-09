Renmen'den, Sefo'ya cevap: Beni küçük düşürmeye çalışıyorsun
Seyfullah Sağır olarak bilinen rapçi Sefo, 2021'de 'Bonita' şarkısında düet yaptığı Reynmen adıyla bilinen şarkıcı Yusuf Aktaş'a dava açtığını duyurmuştu. Reynmen'den iddialara cevap gecikmedi; "Art niyetlisin ve beni küçük düşürmeye çalışıyorsun"
Sefo ve Reynmen arasındaki şarkı krizi büyüyor. Rapçi Seyfullah Sağır, bilinen adıyla Sefo, 2021'de Reynmen ile birlikte seslendirdiği Bonita şarkısının gelirleriyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atarak Reynmen’e dava açtığını duyurdu.
Sefo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2,5 senedir Bonita şarkısının gelirlerinden tek bir ödeme almadım. Bu mafyavari 'gelirlere çökme' tavrına karşı hukuki her şeyi yapacağım. İşlerin bu noktaya gelmesinden dolayı üzgünüm" ifadelerini kullandı.
"BENDEN DÜZENLİ OLARAK ÖDEMENİ ALIYORDUN"
Sefo’nun bu suçlamalarına Reynmen cephesinden yanıt gecikmedi. Reynmen, sosyal medya üzerinden yaptığı uzun bir açıklamayla iddiaları reddetti; "Seyfullah'cığım, sen benden düzenli olarak aylık ödemeni alıyordun. Alper'e sorabilirsin; istersen dekontları da atarım. Tüm sanatçılar çeyrek dönem veya kesintili ödeme alırken, ben sana kesintisiz olarak aydan aya gönderdim. Ofisime geldiğinde 70 bin takipçin vardı ve çok iyi bir muhabbet ettik. Sonra 'Bilmem Mi?' ve 'Bonita'yı dinlettin.
"BENİM İÇİN MESELE DOST KAZANMAKTI"
Yaz öncesi 'Bonita'yı birlikte yaptık. Aramızda yazılı bir anlaşma yoktu, sadece sözlü bir anlaşma yaptık. Düşük takipçili birini şirketime almak için feat atmama gerek yoktu; gönül işi yaptık. Stüdyoya geldiğimizde şampanya patlattınız ve bu iş birliğinin sana iyi geleceğinden bahsetmiştik. Aramızdaki şeyin paradan daha değerli olduğunu biliyordun. Benim için mesele dost kazanmaktı. Sonra 'Bilmem Mi'yi çıkarttın, konserlerime götürdüm seni ve tatil yaptırdım. Çok mutlu oldunuz. Sonunda sen star oldun, Seyfullah.
"NİYETİN BENİ KÜÇÜK DÜŞÜRMEK"
Etrafıma, bana yazarsan seninle görüşeceğimi söyledim ama asla yazmadın. Avukatın aracılığıyla iletişim kurdun ve görüşelim dedim; yeri ben organize edeyim dedim. 2 Ocak 2024'te avukatın, senin bana kırgın olduğundan bahsederek teklifimizi reddetti. Amacının bir şeyleri çözmek olmadığı aşikar; niyetin beni küçük düşürmek.
Normalde bu açıklamayı yapmazdım ama art niyetlisin. Hype'ının düştüğünü gördüm; bunu daha önce de yaşadım. İbo barıştırmak istedi ama istemedim, çünkü defalarca sana yazman gerektiğini söyledim. Ben hariç herkese yazdın ama bana yazmadın, Seyfullah.
"ESKİ SEFO DEĞİLSİN"
Seyfullah, senin adına çok üzülüyorum. Eski Sefo değilsin artık ve paranın peşine düştüğünü görüyorum. Ben senin gibi insanları çok gördüm; sosyal medyada uzun süredir bulunuyorum ve birçok insan tanıdım. Bu ortam bana insan olmayı öğretti ama sana bunu öğretememiş. Seninle dost olmaya çalışan birisini küçük düşürmeye çalışıyorsun. Dostluğumuzdan bahsediyorsun ama sen benimle dost olmadın ve hiç de olmak istemedin. Aşağılık kompleksin buna izin vermedi. Keşke olabilseydik; benden öğrenebileceğin, benim de senden öğrenebileceğim çok şey vardı.
"BİZİ REZİL ETME"
Açıklamasını; "Yazık ettin kendine. Daha fazla kendini küçük düşürüp bizi rezil etme. Benim artık sakin bir hayatım var ve böyle de kalmasını istediğim bir hayatım. Cesaretine de hayran kaldım ayrıca, benimle dalga geçer gibi story atmak pek senin yapabileceğini düşündüğüm bir şey değildi. Etkisi altında olduğun şeylerle yaptıklarına dikkat etmen gereken bir hayatın var. Sakin kal Seyfullah. Öfkeyle kalkanın yarayla oturduğu nerede görülmüş. Dedemin bir lafı vardı; "Hırs gelir göz kararır, hırs gider yüz kızarır" sözleriyle noktaladı.
Reynmen, daha sonra avukatıyla yaptığı yazışmaları paylaşarak iddiaların asılsız olduğunu belgelemeye çalıştı.
Fotoğraflar: Instagram