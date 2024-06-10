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        Haberler Magazin Reshad Strik'ten eşi Gamze Özçelik Strik'e: Yeni bir başlangıç - Magazin haberleri

        Reshad Strik: Yeni bir başlangıç

        Gamze Özçelik ile dünyaevine giren Reshad Strik, düğünün ardından duygularını "İki yıldan fazla süren yalnızlığın ardından yeni bir başlangıç ​​için Elhamdülillah" sözleriyle dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.06.2024 - 07:42 Güncelleme: 10.06.2024 - 07:52
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        Umuda Koşanlar Derneği'nin kurucusu eski oyuncu 41 yaşındaki Gamze Özçelik, iki gün önce 42 yaşındaki oyuncu Reshad Strik ile evlendi. Özçelik, düğünün hemen ardından sosyal medya hesabında soyadını 'Strik' olarak güncelledi.

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        "İNŞALLAH CENNETTE DE BERABER OLACAĞIZ"

        Yakın arkadaşlarının ve aile bireylerinin yer aldığı sade bir tören ile dünyaevine giren çiftten Reshad Strik, düğün sonrası sevincini "İki yıldan fazla süren yalnızlığın ardından yeni bir başlangıç ​​için Elhamdülillah. Seni seviyorum ve inşallah ailemizle çok iyi anlaşacağımız bir hayatımız olacak. İnşallah cennette de biz beraber olacağız. Şimdi birlikte umuda koşma zamanı" sözleriyle dile getirdi.

        Gamze Özçelik Strik ise eşinin paylaşımına "İnşallah... Şimdi birlikte yollara düşme zamanı" sözleriyle karşılık verdi.

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        Öte yandan Avustralya'nın Canberra şehrinde dünyaya gelen Reshad Strik, birçok Türk yapımı TV dizisinde rol aldı. Strik, 'Ailenin Yeni Üyesi' adlı belgeselle de tanınıyor.

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        Gamze Özçelik, daha önce Uğur Pektaş, Reshad Strik ise Sabina Pitić ile evlilik yaşamıştı.

        #Reshad Strik
        #gamze özçelik
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