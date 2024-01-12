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        Haberler Gündem İnanç RESİMLİ CUMA MESAJLARI| 12 Ocak: En güzel, kısa ve resimli Cuma tebrik mesajları! TIKLA ücretsiz indir

        Resimli Cuma mesajları 12 Ocak: En güzel, kısa ve resimli Cuma tebrik mesajları

        Cuma mesajları her hafta olduğu gibi bu hafta da WhatsApp , Instagram ve Facebook gibi sosyal platformlarından paylaşım yaparak sevdiklerini tebrik etmek isteyenler tarafından araştırılıyor. Paylaşım yapmak isteyenler özellikle resimli Cuma mesajlarını tercih ediyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da resimli Cuma mesajları galerisini haberimizde bir araya getirdik. İşte en kısa, dualı ve resimli Cuma mesajları 12 Ocak özel galerisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2024 - 08:52 Güncelleme: 12.01.2024 - 08:52
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        1

        Resimli Cuma mesajları her hafta olduğu gibi bu hafta Cuma günü de sevdiklerini tebrik etmek isteyen inanalar tarafından arama motorlarında araştırılıyor. WhatsApp, Instagram ve Facebook gibi sosyal platformlarda paylaşım yapmak isteyenler için resimli Cuma mesajları galerisini bir araya getirdik. İşte 12 Ocak özel kısa, dualı ve resimli Cuma mesajları...

        2

        İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı Cumalar.

        3

        Bu mübarek Cuma gününde rabbim cümlemize ve cümle Ümmet-i Muhammed'e hayırlara vesile olsun.

        4

        Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman, bu saate isabet ederek hayırlı bir şey isterse Allah ona istediğini verir. (Müslim, Cuma, 15) Hayırlı Cumalar.

        5

        Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

        Günler bize dostların güzelliğiyle, geceler onların dualarıyla mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamızsa sizlerin sevgisi. Cumanız mübarek olsun.

        6

        İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı Cumalar.

        7

        İlahi Yarabbi son nefesimde kendime malik olmadığım zaman bu duamı sana emanet ederim. Allah Cumanızı Kabul Etsin.

        8

        Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur’an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar…

        9

        Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar...

        10

        Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahibimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.

        11

        Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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