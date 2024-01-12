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Resimli Cuma mesajları her hafta olduğu gibi bu hafta Cuma günü de sevdiklerini tebrik etmek isteyen inanalar tarafından arama motorlarında araştırılıyor. WhatsApp, Instagram ve Facebook gibi sosyal platformlarda paylaşım yapmak isteyenler için resimli Cuma mesajları galerisini bir araya getirdik. İşte 12 Ocak özel kısa, dualı ve resimli Cuma mesajları...