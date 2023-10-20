En güzel, resimli Cuma mesajlarını sevdiklerinize gönderin! İşte 20 Ekim yeni, ayetli, dualı, anlamlı, farklı, kısa, uzun Cuma mesajları...
Yeni, ayetli, dualı, anlamlı, farklı, kısa, uzun, en güzel ve resimli Cuma mesajları İslam alemi açısından oldukça büyük bir öneme sahip olan Cuma gününün gelişiyle birlikte paylaşılmaya başlandı. Cuma namazını cemaatle eda etmek için camilere akın edecek olan binlerce Müslüman Cuma hutbesini dinleyerek dini konularda bilgi edinecek. Müslümanların haftalık bayramı olarak kabul edilen mübarek Cuma gününün anlam ve önemine dikkat çekmek için sevdiklerine 'Hayırlı Cumalar' ve 'Cumamız Mübarek Olsun' mesajlarını gönderecek olanlar en güzel, resimli Cuma mesajları araştırılıyor. İşte WhatsApp, Instagram, Twitter, Threads, Facebook ve SMS yoluyla paylaşabileceğiniz resimli Cuma mesajları ve sözleri...
Resimli Cuma mesajları ve sözleri 20 Ekim Cuma gününün gelişiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Hz. Muhammed tarafından “Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür.” olarak nitelendirilen Cuma günü Müslümanların haftalık bayramı olarak görülüyor. Bu mübarek günde binlerce Müslüman camilere akın edecek ve ellerini semaya açarak dua edecek. Cumanın manevi huzurunu sevdikleriyle paylaşmak isteyenler WhatsApp, Instagram, Twitter, Threads, Facebook üzerinden en güzel Cuma mesajlarını paylaşıyorlar. İşte 20 Ekim 2023 yeni, ayetli, dualı, anlamlı, farklı, kısa, uzun ve en güzel Cuma mesajları ve sözleri...
EN GÜZEL CUMA MESAJLARI
Günlerin en değerlisi, duaların en kabul edildiği, kalplerin yumuşadığı Cuma günü geldi. Rabbim dualarımızı kabul eylesin, Cumanız mübarek olsun.
Her Cuma, bir umuttur yeniden doğmanın. Rabbimizin rahmetiyle dolu bir gün geçirmeniz dileğiyle, Hayırlı Cumalar!
Cuma günü, Allah'ın rahmetinin ve bereketinin en fazla olduğu gündür. Rabbim tüm dualarınızı kabul eylesin, Cumanız mübarek olsun.
Cumanın feyziyle yürekler aydınlanır, dualar kabul olur, günahlar affedilir. Bu mübarek günde tüm dualarınızın gerçekleşmesi dileğiyle, Hayırlı Cumalar!
Cuma günü, haftanın yorgunluğunu ve sıkıntısını üzerinizden atabileceğiniz bir fırsattır. Rabbim size huzur versin, Cumanız mübarek olsun.
RESİMLİ CUMA SÖZLERİ
Cuma, affediciliğin, birlikteliğin ve sevginin güçlendiği bir gündür. Tüm Müslüman kardeşlerimin bereketli bir Cuma geçirmesini dilerim.
Duaların, niyetlerin ve hayırlı dileklerin Cuma gününde birleştiği bir dünya dilerim size. Rabbim tüm dualarınızı kabul etsin, Cumanız mübarek olsun.
Cuma günü, kendimize biraz zaman ayırdığımız, Rabbimizle daha yakın bir bağ kurduğumuz bir gün olmalı. Rabbim size huzur ve mutluluk versin, Hayırlı Cumalar!
Cuma, dertlerin unutulduğu, duaların kabul edildiği bir anahtar gibidir. Rabbim size dertlerinizi unuttursun, Cumanız mübarek olsun.
Cuma günü, haftanın yorgunluğunu atıp ruhen yenilendiğimiz, manevi olarak güç bulduğumuz bir fırsattır. Rabbim dualarınızı kabul eylesin, Hayırlı Cumalar!
HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI
Rabbimizin lütfu ve rahmetiyle dolu bir Cuma gününe daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dualarımızın kabul olduğu bu mübarek günde, sevdiklerinizle birlikte huzur içinde vakit geçirmenizi dilerim. Hayırlı Cumalar!
Cuma günü, içimizi aydınlatan bir nur gibidir. Kalbimizi tazeleyen, manevi gücümüzü artıran bu mübarek günün herkese huzur ve mutluluk getirmesini dilerim. Cumanız mübarek olsun.
Cuma, duaların kulaktan döküldüğü, gönlün temizlendiği bir gün. Rabbim tüm dualarınızı kabul eylesin, hayatınıza bereket versin. Bu mübarek günde huzur içinde olmanız dileğiyle, Hayırlı Cumalar!
Cuma günü, Rabbimizin bize bahşettiği bir hediye gibidir. Dualarımızı, niyetlerimizi ve sevgimizi yürekten döktüğümüz bu özel günde, Rabbim dualarımızı kabul etsin, yüzümüzden tebessüm eksik olmasın.
Cuma, tüm haftanın yorgunluğunu silip götüren bir mucize gibidir. Rabbim bu özel günde size huzur, sağlık ve başarı versin. Dualarınızın geri çevrilmediği bir Cuma geçirmenizi dilerim.
CUMAMIZ MÜBAREK OLSUN PAYLAŞIMLARI
Her Cuma, Rabbimizin bize verdiği bir şanstır. Dualarımızı daha samimi bir şekilde yükselttiğimiz bu özel günde, Rabbimizin rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Cumanız mübarek olsun.
Cuma, manevi bir şölenin kapılarını aralayan bir anahtardır. Dualarınızın ve niyetlerinizin bu mübarek günde kabul olması dileğiyle, tüm sevdiklerinizle beraber mutlu bir Cuma geçirmenizi temenni ederim.
Cuma günü, Rabbimizin bize sunduğu bir fırsattır. Günahlarımızdan arınarak, kalbimizi temizleyerek bu özel günde dualarımızı yükseltelim. Rabbim dualarımızı kabul etsin, Cumanız mübarek olsun.
Rabbimizin lütfunu ve merhametini bolca hissedebileceğiniz bir Cuma gününe daha eriştik. Dualarımızın kabul olduğu bu mübarek günde, sevdiklerinizle bir arada olmanın mutluluğunu yaşayın. Hayırlı Cumalar!
Cuma günü, kalplerin yumuşadığı, insanların birbirine destek olduğu bir gün. Rabbimizin rahmeti ve bereketiyle dolu bu özel günde, dualarınızın geri çevrilmediği bir hayat sürmenizi dilerim. Cumanız mübarek olsun.
Cuma'nın nuru yüreğinizi aydınlatsın, dualarınız kabul olsun. Hayırlı Cumalar!
Rabbimizin rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Cuma'nız mübarek olsun.
Cuma günü duaların en güzelini yapmanız dileğiyle. Hayırlı Cumalar!
Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu Cuma'lara... Bereketli bir gün dilerim.
Rabbimizden sağlık, huzur ve mutluluk dilerim. Cumanız mübarek olsun.
Dualarımızın kabul olduğu, günahlarımızın affedildiği bir Cuma dilerim.
Günahlarımızdan arınarak, yeniden doğmak gibi bir Cuma günü daha. Hayırlı Cumalar!
Rabbimizin rahmetiyle dolu bir Cuma geçirmeniz dileğiyle. Hayırlı Cumalar!
Yüzünüzde tebessüm, kalbinizde huzur olsun. Cumanız mübarek olsun.
Dualarınızın geri çevrilmediği bir Cuma geçirmeniz dileğiyle. Hayırlı Cumalar!
Rabbim dualarınızı ve niyetlerinizi kabul etsin. Hayırlı Cumalar!
Sevdiklerinizle beraber nice güzel Cuma'lara... Rabbim dualarımızı kabul etsin.
Rabbimizin lütfu ve merhameti sizinle olsun. Cumanız mübarek olsun.
Sevdiklerinizle beraber nice güzel Cuma'lara... Dualarınız kabul olsun.
Tüm dualarınızın kabul olduğu, hayırlı bir Cuma geçirmeniz dileğiyle.
Kalplerimizin nur dolduğu, yüzlerimizin tebessümle aydınlandığı bir Cuma olsun.
Rabbimizin rahmetiyle dolu bir Cuma dilerim. Hayırlı Cumalar!
Dualarımızın Cuma'nın bereketiyle güç bulduğu bir gün olsun. Hayırlı Cumalar!
Rabbimizin inayetiyle dolu bir Cuma geçirmeniz dileğiyle. Hayırlı Cumalar!
Kalbiniz huzur, yüzünüz tebessümle dolsun. Cuma'nız mübarek olsun.