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En güzel, farklı, dualı, hadisli, kısa, uzun Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar ve Cumanız Mübarek Olsun sözleri paylaşılmaya başlandı. Müslümanların haftalık bayramı olan Cuma gününün gelişiyle birlikte Whatsapp, SMS, Facebook ve Twitter üzerinden sevdiklerini mutlu etmek isteyenler resimli Cuma mesajlarını araştırıyor. Siz de Hayırlı Cumalar ve Cumanız Mübarek Olsun mesajları ile eşinizi, dostunuzu, akrabalarınızı ve arkadaşlarınızı mutlu edebilirsiniz. İşte 2023 yeni, en güzel, farklı, resimli Cuma mesajları ve sözleri çeşitleri...