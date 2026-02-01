Sevdiklerinize gönderebileceğiniz dualı, resimli ve en güzel Kandil mesajları
Berat Kandili'nin manevi iklimi ile, bu mübarek geceyi sevdikleriyle paylaşmak isteyenlerin mesaj arayışı da hız kazandı. Affın, rahmetin ve arınmanın simgesi olan Berat Kandili'nde kalpten gelen dilekleri ifade eden kandil mesajları, bu yıl da en çok paylaşılanlar arasında yer alıyor. Dualı, ayetli, kısa ve anlamlı seçeneklerden oluşan en güzel Berat Kandili mesajlarını sizler için derledik. İşte En güzel Berat Kandili mesajları...
İslam dünyasında önemli bir yere sahip olan Berat Kandili, paylaşmanın ve gönülleri buluşturmanın en özel zamanlarından biri olarak idrak ediliyor. Bu anlamlı gecede sevdiklerine güzel dilekler iletmek isteyenler için hazırlanan kandil mesajları, sosyal medyada yoğun ilgi görüyor. Resimli, dualı ve anlam yüklü ifadelerden oluşan en yeni Berat Kandili mesajlarını haberimizde bir araya getirdik. İşte en yeni Berat Kandili sözleri...
BERAT KANDİLİ MESAJLARI
Allah'ım gönlümüzde olanı hakkımızda hayırlı eyle, hakkımızda hayırlı olana gönlümüzü razı eyle! (Amin) Hayırlı Kandiller.
Rabbim! Beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz! Duamı kabul eyle.(İbrahim 40) Berat Kandimizi mübarek olsun.
Ey Rabbimiz! Bizlere dünyada ve ahirette güzellikler ihsan eyle azabından muhafaza eyle. ( Bakara 201) Amin! Selam ve dua ile Berat Kandiliniz kutlu olsun.
RESİMLİ KANDİL MESAJLARI ÇEŞİTLERİ
Bu gece berat gecesi. Dua edelim. Yürekler bir atsın bu gece, günahlarımız affolsun. İyi kandiller.
Ey Yüce Rabbimiz! Evlerimizden bereketi, dillerimizden duayı, kaplerimizden imanı, hayatımızdan Resulünün sünnetini ve sevgisini eksik etme (Amin). Hayırlı Kandiller.
Kalplerimizi gösterişten ve iki yüzlülükten muhafaza buyur ya Rabbi! Her hal ve tavrımızı rızan istikametinde eyle. Niyetlerimizi ihlaslı kıl ve bize lütfettiğin bütün şeylerde de bereket ihsan eyle ya Rabbi! Hayırlı nurlu kandiller.
Rabbimiz, biz iman ettik. Bizim günahlarımızı bağışla. Bizi ateş azabından koru. (Ali imran 16) Berat Kandiliniz mübarek olsun.
BERAT KANDİLİMİZ MÜBAREK OLSUN SÖZLERİ
Rabbimiz! Hesap görülecek günde, beni, ana babamı ve inananları bağışla. (İbrahim 41) Berat Kandiliniz Hayırlı Olsun.
Ya Rabbi! Bizleri büyük-küçük hatalardan, emirlerine karşı isyan kokan tavır ve davranışlardan arındır. (Amin) Hayırlı kandiller.
Her sabah güneşle doğan umutlar, her yeni bahar ile tazelenen mutluluklar ve açan her yeni çiçekte gizlenen güzellikler sizinle olsun. Berat Kandiliniz mübarek olsun.
Kalpler vardır, sevgiyi yaşatmak için, insanlar vardır, dostluğu paylaşmak için, mübarek günler vardır, Beraberce kutlamak için…