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Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanlığının rektör atamalarına ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 6 üniversiteye yeni rektör atandı.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 üniversiteye rektör atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 üniversiteye rektör atadı
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AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 6 üniversiteye rektör atadı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre; Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Orhan Uzun, Bayburt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Harun Çiftçi, Iğdır Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Atilla Arkan, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper atandı.

AA'nın haberine göre; Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Üyeliğine ise Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu yeniden seçildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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