19 Nisan Resmi Gazete'de neler var? İşte Resmi Gazete kararları
Resmi Gazete'nin 19 Nisan 2025 tarihli sayısında yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler kamuoyunun gündemine oturdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren bu kararlar, günün ilk saatlerinden itibaren en çok merak edilen konular arasında yer aldı. İşte 19 Nisan 2025 tarihli Resmi Gazete'de yer alanlar...
19 Nisan 2025 tarihli Resmî Gazete yayımlandı. Kararlar, yönetmelikler ve tebliğler vatandaşların dikkatini çekerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan düzenlemeler de gündemin ön sıralarında yer aldı. İşte günün ilk saatlerinden itibaren araştırılan Resmi Gazete’nin öne çıkan başlıkları…
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI
–– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 17/04/2025 Tarihli ve 785 Sayılı Kararı
YÖNETMELİKLER
–– Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik
–– Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Aktif İşgücü Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Hava Trafik Emniyeti Elektronik Personeli Lisans ve Yetkilendirme Yönetmeliği (SHY-ATSEP)
TEBLİĞ
–– Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No:2025/1)
KURUL KARARLARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/04/2025 Tarihli ve 13458, 13459 ve 13460 Sayılı Kararları
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri