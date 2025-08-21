Habertürk
        Resmi Gazete'nin 14 Mart 2025 Perşembe günü tarihli sayısı yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlar, günün ilk saatlerinden itibaren en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Toplumun birçok kesimini yakından ilgilendiren kararlar genellikle gece yarısı itibarıyla erişime sunuluyor. Peki, "Resmi Gazete'de alınan kararları neler?" İşte 21 Ağustos 2025 Perşembe Resmi Gazete kararları...

        Giriş: 21.08.2025 - 00:25 Güncelleme: 21.08.2025 - 00:25
        1

        21 Ağustos 2025 tarihli Resmi Gazete yayımlandı. Ülke gündemini yakından ilgilendiren birçok yeni karar Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de alınan kararlar, yönetmelikler ve ilanlar birçok kişi tarafından araştırımaya başlandı. Peki, "Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararları neler?" İşte 21 Ağustos 2025 Perşembe Resmi Gazete'de alınan kararlar ve yürürlüğe giren yönetmelikler...

        2

        21 AĞUSTOS RESMİ GAZETE KARARLARI YAYIMLANDI!

        YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

        YÖNETMELİKLER

        –– Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        –– Erzincan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        –– İstanbul Topkapı Üniversitesi Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

        YARGI BÖLÜMÜ

        ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

        –– Anayasa Mahkemesinin 10/12/2024 Tarihli ve 2019/13250 Başvuru Numaralı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 10/12/2024 Tarihli ve 2021/10961 Başvuru Numaralı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 10/12/2024 Tarihli ve 2021/55273 Başvuru Numaralı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 18/12/2024 Tarihli ve 2019/23175 Başvuru Numaralı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 18/12/2024 Tarihli ve 2021/8194 Başvuru Numaralı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 18/12/2024 Tarihli ve 2021/32172 Başvuru Numaralı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 18/12/2024 Tarihli ve 2022/54505 Başvuru Numaralı Kararı

        İLÂN BÖLÜMÜ

        a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

        b - Çeşitli İlânlar

        – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

        3

        RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

