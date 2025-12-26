Habertürk
        RESMİ GAZETE KARARLARI | 26 Aralık bugün Resmi Gazete'de neler var? İşte 26 Aralık Resmi Gazete kararları

        26 Aralık Resmi Gazete'de neler var? İşte Resmi Gazete kararları

        Resmi Gazete'nin 26 Aralık 2025 tarihli sayısında yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler kamuoyunun gündemine oturdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren bu kararlar, günün ilk saatlerinden itibaren en çok merak edilen konular arasında yer aldı. İşte 26 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete'de yer alanlar...

        Giriş: 26.12.2025 - 00:48 Güncelleme: 26.12.2025 - 00:48
        1

        26 Aralık 2025 tarihli Resmî Gazete yayımlandı. Kararlar, yönetmelikler ve tebliğler vatandaşların dikkatini çekerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan düzenlemeler de gündemin ön sıralarında yer aldı. İşte günün ilk saatlerinden itibaren araştırılan Resmi Gazete’nin öne çıkan başlıkları…

        2

        YASAMA BÖLÜMÜ

        KANUN

        7569 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hong Kong Özel İdare Bölgesi Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

        YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

        YÖNETMELİK

        –– Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Risk Faktörlerinin Önlenmesi, Kontrolü ve Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

        3

        GENELGE

        –– Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansının 31 inci Oturumu (COP31) ile İlgili 2025/20 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

        TEBLİĞLER

        –– 2026 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi

        –– 2026 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi

        –– 2026 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi

        –– Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı

        –– Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2019/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2025/1)

        –– Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2021/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2025/2)

        –– Yerel ve Küresel Asgari Tamamlayıcı Kurumlar Vergisi Uygulama Genel Tebliği

        KARARLAR

        –– Malvarlığının Dondurulması Kararı (Karar Sayısı: 2025/7)

        –– Malvarlığının Dondurulması Kararının Kaldırılması Kararı (Karar Sayısı: 2025/8)

