26 Aralık Resmi Gazete'de neler var? İşte Resmi Gazete kararları
Resmi Gazete'nin 26 Aralık 2025 tarihli sayısında yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler kamuoyunun gündemine oturdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren bu kararlar, günün ilk saatlerinden itibaren en çok merak edilen konular arasında yer aldı. İşte 26 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete'de yer alanlar...
YASAMA BÖLÜMÜ
KANUN
7569 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hong Kong Özel İdare Bölgesi Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİK
–– Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Risk Faktörlerinin Önlenmesi, Kontrolü ve Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
GENELGE
–– Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansının 31 inci Oturumu (COP31) ile İlgili 2025/20 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
TEBLİĞLER
–– 2026 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi
–– 2026 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi
–– 2026 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi
–– Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı
–– Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2019/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2025/1)
–– Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2021/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2025/2)
–– Yerel ve Küresel Asgari Tamamlayıcı Kurumlar Vergisi Uygulama Genel Tebliği
KARARLAR
–– Malvarlığının Dondurulması Kararı (Karar Sayısı: 2025/7)
–– Malvarlığının Dondurulması Kararının Kaldırılması Kararı (Karar Sayısı: 2025/8)