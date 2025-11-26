26 Kasım 2025 Resmi Gazete yayımlandı! İşte Resmi Gazete'de alınan kararlar
Resmi Gazete'nin 26 Kasım tarihli sayısı yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlar, günün ilk saatlerinden itibaren en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Toplumun birçok kesimini yakından ilgilendiren kararlar genellikle gece yarısı itibarıyla erişime sunuluyor. Peki, "Resmi Gazete'de alınan kararları neler?" İşte 26 Kasım 2025 Çarşamba Resmi Gazete kararları...
Resmi Gazete Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı. Ülke gündemini yakından ilgilendiren birçok yeni karar, Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de alınan kararlar, yönetmelikler ve ilanlar birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararları neler?" İşte 26 Kasım 2025 Çarşamba Resmi Gazete'de alınan kararlar ve yürürlüğe giren yönetmelikler...
26 KASIM RESMİ GAZETE KARARLARI YAYIMLANDI!
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİK
–– Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
TEBLİĞLER
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2025/38)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2024/33)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlanı
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri