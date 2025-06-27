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        Haberler Bilgi Gündem Resmi Gazete kararları 27 Haziran 2025: Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararları neler?

        Resmi Gazete kararları yayımlandı: İşte 27 Haziran 2025 Resmi Gazete kararları

        Resmi Gazete kararları her gün olduğu gibi bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 27 Haziran Cuma günü yayımlandı. Toplumun birçok kesimini yakından ilgilendiren kararlar, genellikle gece yarısı saat 12 itibarıyla erişime sunuluyor. Gündeme dair alınan birçok karar ve düzenleme Resmi Gazete üzerinden duyuruluyor. Peki, "Resmi Gazete alınan kararları neler?" İşte 27 Haziran 2025 Cuma Resmi Gazete kararları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2025 - 00:16 Güncelleme: 27.06.2025 - 00:16
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        27 Haziran Resmi Gazete kararları yayımlandı. Yayımlanan Resmi Gazete'de yönetmelik ve ilanların yanı sıra yargıtay kararları dikkat çekti. Resmi Gazete'de alınan kararlar ve yönetmelikler, toplumun birçok kesimi tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Resmi Gazete alınan kararları neler? İşte günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete kararları...

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        27 HAZİRAN RESMİ GAZETE KARARLARI

        YASAMA BÖLÜMÜ

        TBMM KARARI

        1456 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışma Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

        YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

        YÖNETMELİK

        –– Türkiye Bilimler Akademisi Genç Akademi Topluluğu Yönetmeliği

        YARGI BÖLÜMÜ

        YARGITAY KARARI

        –– Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 26/06/2025 Tarihli ve 2025/1 Sayılı Kararı

        İLÂN BÖLÜMÜ

        a - Yargı İlanları

        b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

        c - Çeşitli İlânlar

        – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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        RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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