Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 28 Ekim 2025 Resmi Gazete kararları
28 Ekim 2025 tarihli Resmî Gazete yayımlandı. Günün sayısında yer alan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler kamuoyunun gündeminde yerini aldı. Yayımlanan düzenlemeler, farklı kurum ve alanlarda uygulanacak yeni adımları resmiyet kazandırdı. Günün ilk saatlerinden itibaren sayıda hangi kararların yayımlandığı merak ediliyor. İşte 28 Ekim Resmi Gazete kararları...
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİK
–– Kapadokya Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
TEBLİĞLER
–– Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi
–– Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi
–– Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi
KURUL KARARLARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 23/10/2025 Tarihli ve 13885 Sayılı Kararı
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 23/10/2025 Tarihli ve 13892 Sayılı Kararı
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 23/10/2025 Tarihli ve 13899 Sayılı Kararı
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 7/5/2025 Tarihli ve E: 2023/20 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/26 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 7/5/2025 Tarihli ve E: 2023/25 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/27 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 7/5/2025 Tarihli ve E: 2023/32 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/28 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 7/5/2025 Tarihli ve E: 2023/37 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/29 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 7/5/2025 Tarihli ve E: 2023/41 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/30 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 7/5/2025 Tarihli ve E: 2023/46 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/31 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 7/5/2025 Tarihli ve E: 2023/49 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/32 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 7/5/2025 Tarihli ve E: 2023/53 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/33 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 7/5/2025 Tarihli ve E: 2023/54 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/34 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 7/5/2025 Tarihli ve E: 2023/56 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/35 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 7/5/2025 Tarihli ve E: 2023/84 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/36 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 7/5/2025 Tarihli ve E: 2023/88 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/37 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 7/5/2025 Tarihli ve E: 2023/92 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/38 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlanları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri