Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Resmi Gazete kararları 28 Kasım 2025: Bugünkü Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararları neler?

        28 Kasım 2025 Resmi Gazete kararları! Resmi Gazete'de alınan kararları neler?

        Resmi Gazete'nin 28 Kasım tarihli sayısı yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlar, günün ilk saatlerinden itibaren en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Toplumun birçok kesimini yakından ilgilendiren kararlar, genellikle gece yarısı itibarıyla erişime sunuluyor. Peki, "Resmi Gazete'de alınan kararları neler?" İşte 28 Kasım 2025 Cuma Resmi Gazete kararları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2025 - 01:07 Güncelleme: 28.11.2025 - 08:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        28 Kasım 2025 tarihli Resmi Gazete yayımlandı. Ülke gündemini yakından ilgilendiren birçok yeni karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de alınan kararlar, yönetmelikler ve ilanlar birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararları neler?" İşte 28 Kasım 2025 Cuma Resmi Gazete'de alınan kararlar ve yürürlüğe giren yönetmelikler...

        2

        RESMİ GAZETE KARARLARI YAYIMLANDI!

        YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

        YÖNETMELİKLER

        –– Geçici Koruma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 10658)

        –– Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

        –– Polis Akademisi Başkanlığı Adli Bilimler Enstitüsü Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

        –– Polis Akademisi Yönetim Birimleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

        –– Girişim Sermayesi Fonlarına Katılım ve Girişim Sermayesi Uygulamaları Hakkında Yönetmelik

        –– Veteriner Teşhis ve Analiz Laboratuvarları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        TEBLİĞ

        –– Tasarruf Finansman Şirketlerinin Likidite Yeterlilik Oranının Hesaplanmasına İlişkin Tebliğ

        KARAR

        –– Su Ürünleri Tescil Komitesi Kararı

        YARGI BÖLÜMÜ

        ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

        –– Anayasa Mahkemesinin 26/2/2025 Tarihli ve 2020/16097 Başvuru Numaralı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 26/2/2025 Tarihli ve 2020/28410 Başvuru Numaralı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 26/2/2025 Tarihli ve 2020/39514 Başvuru Numaralı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 12/3/2025 Tarihli ve 2020/13428 Başvuru Numaralı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 13/3/2025 Tarihli ve 2021/26425 Başvuru Numaralı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2025 Tarihli ve 2019/3929 Başvuru Numaralı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2025 Tarihli ve 2021/34619 Başvuru Numaralı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2025 Tarihli ve 2022/56628 Başvuru Numaralı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 27/5/2025 Tarihli ve 2019/23821 Başvuru Numaralı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 28/5/2025 Tarihli ve 2024/5814 Başvuru Numaralı Kararı

        İLÂN BÖLÜMÜ

        a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

        b - Çeşitli İlânlar

        – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

        3

        RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Son 70 yılın en fazla can kaybına yol açan yangını!
        Son 70 yılın en fazla can kaybına yol açan yangını!
        Neslinur öldü, 2 kardeşin durumu ağır... 3 kardeş nasıl zehirlendi?
        Neslinur öldü, 2 kardeşin durumu ağır... 3 kardeş nasıl zehirlendi?
        Emeklilikte çifte maaş önerisi
        Emeklilikte çifte maaş önerisi
        HSK'dan kritik kararname!
        HSK'dan kritik kararname!
        "ABD üçüncü dünya ülkelerinden göçü durduracak"
        "ABD üçüncü dünya ülkelerinden göçü durduracak"
        Yurda yağış geliyor! 3 bölgede sağanak!
        Yurda yağış geliyor! 3 bölgede sağanak!
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Soruna TOBB çözümü
        Soruna TOBB çözümü
        Maduro'dan olası saldırıya karşı "hazır olun" talimatı
        Maduro'dan olası saldırıya karşı "hazır olun" talimatı
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Samsunspor sonunu getiremedi!
        Samsunspor sonunu getiremedi!
        Valilik açıkladı... İşte kapanacak yollar!
        Valilik açıkladı... İşte kapanacak yollar!
        Fenerbahçe, Kadıköy'de frenledi!
        Fenerbahçe, Kadıköy'de frenledi!
        Domenico Tedesco: Bizi yenmek kolay değil!
        Domenico Tedesco: Bizi yenmek kolay değil!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Papa'nın ilk ziyaretini Türkiye'ye yapması anlamlı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Papa'nın ilk ziyaretini Türkiye'ye yapması anlamlı
        2024’ün en popüler bebek isimleri
        2024’ün en popüler bebek isimleri
        Bu kelimelerin "Türkçesini" biliyor muydunuz?
        Bu kelimelerin "Türkçesini" biliyor muydunuz?
        12 Dev Adam'dan farklı başlangıç!
        12 Dev Adam'dan farklı başlangıç!
        Galatasaray'dan Ederson tepkisi!
        Galatasaray'dan Ederson tepkisi!