4 Ocak Resmi Gazete kararları yayımlandı. Yayımlanan Resmi Gazete'de yönetmenlik, ilanlar, tebliğler ve ilan bölümü yer aldı. Günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete'de alınan kararlar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Resmi Gazete'de alınan kararlar neler? İşte detaylar...

4 OCAK RESMİ GAZETE KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK –– Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Trakya Verimlilik ve İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik TEBLİĞLER –– Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 4) –– Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Olağan Genel Kurul Toplantılarının Birleştirilerek Yapılması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– Kooperatifler ve Üst Kuruluşlarının Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçileri ile Bunların Eş ve Hısımlarının Bağdaşmayan Görevlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: TGM-2011/01)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ –– Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2025/2) İLÂN BÖLÜMÜ