        Resmi Gazete kararları açıklandı! Bugün Resmi Gazete'de neler var?

        15 Ekim 2025 tarihli Resmî Gazete'nin yayımlanmasıyla birlikte kamuoyunun gündeminde önemli başlıklar yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararlar ve yeni düzenlemeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Karar, yönetmelik ve tebliğlerin detayları, sabahın erken saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Peki, 15 Ekim tarihli Resmî Gazete'de neler yer aldı? İşte detaylar...

        Giriş: 15.10.2025 - 00:40 Güncelleme: 15.10.2025 - 00:40
        Resmî Gazete'nin 15 Ekim tarihli sayısı yayımlandı ve dikkat çeken kararlarla kamuoyunun gündemine oturdu. Yeni yönetmelikler, tebliğler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayladığı düzenlemeler vatandaşların ilgisini çekti. Özellikle bazı maddeler sosyal medyada da geniş yankı buldu. İşte 15 Ekim’de yayımlanan Resmî Gazete’de öne çıkan düzenlemeler...

        YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

        YÖNETMELİK

        –– Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yapay Zeka ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

        TEBLİĞLER

        –– Yerli Malı Tebliği (SGM-2024/10)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM-2025/4)

        –– Su Ürünleri Yetiştiriciliği Desteklemesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2024/28)'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2025/28)

        YARGI BÖLÜMÜ

        ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

        –– Anayasa Mahkemesinin 17/6/2025 Tarihli ve E: 2024/193, K: 2025/136 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 10/7/2025 Tarihli ve E: 2025/119, K: 2025/155 Sayılı Kararı

        İLÂN BÖLÜMÜ

        a - Yargı İlanları

        b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

        c - Çeşitli İlânlar

        – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

