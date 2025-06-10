Resmi Gazete yayımlandı! 10 Haziran 2025 Resmi Gazete'de alınan kararlar neler?
Resmi Gazete'nin 10 Haziran tarihli sayısı yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlar, günün ilk saatlerinden itibaren en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Toplumun birçok kesimini yakından ilgilendiren kararlar genellikle gece yarısı itibarıyla erişime sunuluyor. Peki, "Resmi Gazete'de alınan kararları neler?" İşte 10 Haziran 2025 Salı Resmi Gazete kararları...
Resmi Gazete Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı. Ülke gündemini yakından ilgilendiren birçok yeni karar Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de alınan kararlar, yönetmelikler ve ilanlar birçok kişi tarafından araştırımaya başlandı. Peki, "Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararları neler?" İşte 10 Haziran 2025 Salı Resmi Gazete'de alınan kararlar ve yürürlüğe giren yönetmelikler...
10 HAZİRAN RESMİ GAZETE KARARLARI YAYIMLANDI!
YÖNETMELİK
–– Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
ANA STATÜLER
–– Türkiye Kaykay Federasyonu Ana Statüsü
–– Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Ana Statüsü
–– Türkiye Oryantiring Federasyonu Ana Statüsü
–– Türkiye Satranç Federasyonu Ana Statüsü
–– Türkiye Sutopu Federasyonu Ana Statüsü
–– Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Ana Statüsü
–– Türkiye Yelken Federasyonu Ana Statüsü
YARGI BÖLÜMÜ
YARGITAY KARARI
–– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlanları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri