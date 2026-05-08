        Resmi Gazete yayımlandı! 8 Mayıs Cuma Resmi Gazete'de alınan kararlar neler?

        8 Mayıs tarihli Resmi Gazete yayımlandı. Cumhurbaşkanı kararları, acele kamulaştırma düzenlemeleri, arazi toplulaştırma projeleri, Vergi Usul Kanunu tebliği ve enerji yatırımlarına ilişkin önemli kararlar bugünkü sayıda yer aldı. Peki, Resmi Gazete'de alınan kararlar neler? İşte 8 Mayıs Cuma Resmi Gazete'de öne çıkan kararlar ve tüm detaylar…

        Giriş: 08 Mayıs 2026 - 00:51 Güncelleme:
        Resmi Gazete’nin 8 Mayıs tarihli sayısı yayımlandı. Kamu kurumlarını, yatırım projelerini, enerji sektörünü ve vatandaşları ilgilendiren birçok yeni karar yürürlüğe girdi. Özellikle Antalya’daki COP31 hazırlıkları kapsamında alınan acele kamulaştırma kararı ile Denizli’deki arazi toplulaştırma projeleri dikkat çekti. Ayrıca Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde yapılan düzenlemeler de ekonomi gündeminde öne çıktı. İşte Resmi Gazete kararları...

        RESMİ GAZETE KARARLARI YAYIMLANDI!

        YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

        CUMHURBAŞKANI KARARLARI

        –– Denizli İli, Acıpayam İlçesinde Bulunan Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11294)

        –– Denizli İli, Serinhisar İlçesinde Bulunan Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11295)

        –– Denizli İli, Bekilli İlçesinde Bulunan Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11296)

        –– Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi Sınırları İçerisinde İlan Edilen Ihlara Vadisi ve Çevresi Doğal Sit Alanı Kesin Korunacak Hassas Alanının Sınırlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11297)

        –– Hatay Dağ Ceylanı Yaban Hayatı Geliştirme Sahasının Sınırlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11298)

        –– Antalya İli, Aksu İlçesinde Bulunan EXPO Alanı ve Çevresinde Düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansının 31 inci Oturumu (COP31) Kapsamında İhtiyaç Duyulan Otopark ve Diğer Altyapı İmalatlarının Gerçekleştirilmesi Amacıyla Bazı Taşınmazların, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11299)

        –– Ankara İli, Kahramankazan İlçesinde Kurulacak RMS-B Doğal Gaz Dağıtım Tesisinin Yapımı Amacıyla, Kışla Mahallesi Sınırları İçerisinde Yer Alan 104 Ada, 121 Parsel Numaralı Taşınmazın, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11300)

        –– 154 kV İzdemir Arazi GES-Gördes TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11301)

        –– Yeni Taşkent Bölgesi (Mersin-Tarsus OSB) İltisak Hattı Projesi Kapsamında Mersin İli Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Taşınmazlar ile Üzerlerindeki Muhdesatın Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11302)

        –– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 11303, 11304, 11305, 11306)

        –– Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 11307)

        YÖNETMELİK

        –– Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fuat Sezgin İslami Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

        TEBLİĞLER

        –– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 593)

        –– Teknoloji Hamlesi Programı Uygulama Usul ve Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

        –– Yeşil Dönüşüm Programı Uygulama Usul ve Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

        KURUL KARARLARI

        –– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 07/05/2026 Tarihli ve 14565, 14566 ve 14567 Sayılı Kararları

        İLÂN BÖLÜMÜ

        a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

        b - Çeşitli İlânlar

        – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

