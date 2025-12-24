Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem Resmi tatiller takvimine göre 31 Aralık 2025 yarım gün mü, 1 Ocak 2026 resmi tatil mi, yılbaşı tatili kaç gün?

        31 Aralık 2025 yarım gün mü? 2026 özel günler takvimine göre 1 Ocak resmi tatil mi?

        Yılın bitmesine sayılı günler kala yılbaşı tatili hakkında araştırmalar hız kazandı. Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu'nda 1 Ocak'ın resmi tatil olarak yer alması, 31 Aralık'ın yarım gün sayılıp sayılmayacağı konusunu gündeme getiriyor. Bu kapsamda "Yılbaşı tatili kaç gün olacak, 31 Aralık 2025 yarım gün mü?" sorularının cevapları haberimizde. İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2025 - 14:15 Güncelleme: 24.12.2025 - 14:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yeni yıl heyecanı artarken vatandaşlar yılbaşı tatili hakkında araştırmalara başladı. Resmi tatil olarak sayılan 1 Ocak’ın Perşembe gününe denk gelmesinin ardından yılbaşı tatilinin hafta sonu ile birleştirilme ihtimali merak ediliyor. Peki 31 Aralık 2025 yarım gün mü, 2 Ocak 2026 tatil olacak mı, yılbaşı tatili kaç gün sürecek? İşte ayrıntılar haberimizde...

        2

        31 ARALIK 2025 YARIM GÜN MÜ?

        Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu kapsamında 31 Aralık 2025, resmi tatil günleri arasında yer almamaktadır. Bu doğrultuda 31 Aralık Çarşamba günü kamu kurumlarında ve özel sektörde çalışma düzeni normal şekilde devam edecek.

        3

        1 OCAK 2026 RESMİ TATİL Mİ?

        2026 resmi tatiller takvimine göre 1 Ocak Perşembe günü resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu kapsamda yılın ilk günü okullar ve kamu kurumları faaliyetlerine bir gün ara verecek.

        4

        YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

        Yılbaşı tatili kapsamında 1 Ocak 2026 Perşembe günü resmi tatil olacak. Bu doğrultuda yılbaşı tatili bir gün sürecek.

        Yılbaşı tatilini hafta sonu ile birleştirmek isteyen özel sektör çalışanları, 2 Ocak Cuma günü izin alarak tatil süresini 4 güne çıkartabilir.

        5

        2 OCAK 2026 TATİL Mİ?

        2 Ocak Cuma günü resmi tatil olarak sayılmadığı için kamu kurum ve okullar normal çalışma düzenine devam edecek.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
