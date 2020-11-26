Restoran, lokanta ve kafeler ne zaman açılacak? Başta işletmeciler olmak üzere kamuoyunda bu sorunun cevabı merak edilip araştırılıyor. Esasen kafe ve restoranlar tam anlamıyla kapatılmadı. Kısıtlamalar kapsamında gel al ve paket servise geçildi. Peki, kafe ev restoranlar ne zaman açılacak? İşte, İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeye göre merak edilen sorunun cevabı...

KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?

İçişleri Bakanlığının corona virüs hakkında yayınladığı genelgeye göre, saat 10.00-20.00 arası hizmet verecek AVM’lerdeki tüm restoran ve kafeler gel-al şeklinde çalışacak. Genelgede yer alan talimata göre ikinci bir emir gelene kadar kısıtlamalar bu şekliyle devam edecek. Yani kafelerin ne zaman açılacağı henüz bilinmiyor.