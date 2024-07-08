Restoranda yemek yerken kurşun yağdı
İstanbul Küçükçekmece'de site içerisindeki kafe ve restoranların olduğu alanda silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bu sırada restoranda arkadaşlarıyla yemek yiyen bir kişi başına ve omzuna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı.
Giriş: 08.07.2024 - 10:16 Güncelleme: 08.07.2024 - 10:23
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Küçükçekmece'ye bağlı Halkalı Merkez Mahallesi 1. Posta Sokak'taki sitenin bahçe katındaki kafeterya ve restoranların bulunduğu alana gelen kimliği belirsiz bir kişi ateş etmeye başladı.
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Saldırıda 24 yaşındaki G.B. vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı, şüpheli olay yerinden kaçtı.
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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.