Nazilli'de bir döner firmasına ait restoranın mutfak bölümünde, 30 Aralık 2022 tarihinde patlama meydana geldi. Patlamada Neslihan Karaboğa (38), kızları Cansu Karaboğa (4), Lale Nur Karaboğa (11) ve yeğeni Gamze Karaboğa (10), akrabası Fatma Danaş (45) ile Emine Düztepe (37) ve kızı İrem Düztepe (14) hayatını kaybetti. Mustafa Görkem Balkık, Cennet Yeldi, Merve Bayar (23), Osman Sakızcı (19) ve Hasan Pehlivan (41) ise yaralandı.

Olayın ardından 2 iş yeri sahibi, tüp gaz bayii ve işletme çalışanlarının da aralarında bulunduğu 11 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü polisteki işlemlerinin ardından salıverildi, diğerleri ise adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden iş yeri sahipleri Leyla Yılmaz ve Faruk Yılmaz ile tüp gaz firması sahibi Ali Barak, tüp değiştirmek için Barak ile restorana geldiği belirlenen Hasan Pehlivan, tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.