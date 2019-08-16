5 kişi yakalandı

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, yüzlerce vatandaş kredi kartlarının kopyalanarak hesaplarından para çekildiği şikayetinde bulundu.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalarda, vatandaşa ait kredi kartlarını kopyalayan kişilerin bazı restoran ve lokantalarda çalışan kuryelerin olduğunu tespit etti.

5 KİŞİLİK ÇETE ÇÖKERTİLDİ

Restoranlara kurye olarak işe girerek yazılımı değiştirilmiş POS cihazlarıyla vatandaşın kart bilgilerini kopyalayarak haksız kazanç sağlayan 5 kişi tespit edildi. Yapılan operasyonda 5 çete üyesi de gözaltına alındı. Zanlıların, adreslerinde yapılan aramalarda suçta kullandıkları POS cihazlarıyla bazı dijital materyallere el konuldu.

Polisteki adli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 çete üyesi tutuklandı.