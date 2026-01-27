Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Restoranlarda zorunlu servis ve masa ücretine son: Yönetmelikte sona doğru | Son dakika haberleri

        Restoranlarda zorunlu servis ve masa ücretine son: Yönetmelikte sona doğru

        Restoran ve kafelere yönelik düzenlemede sona gelindi. Zorunlu servis ve masa ücreti adı altında alınan ilave ücretler kalkacak.

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 27.01.2026 - 15:50 Güncelleme: 27.01.2026 - 15:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zorunlu servis ve masa ücretine son
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Restoranlarda zorunlu servis ücreti alınmayacak. Kuver gibi ek ücretler istenemeyecek. Tüketici sadece sipariş ettiği ürünlerin bedelini ödeyecek.

        Mevcut uygulamada servis ücreti gibi ek kalemlerin fiyat listelerinde açıkça belirtilmesi şartıyla talep edilebilmesine izin veriliyor. Zorunlu servis ücretini kaldıracak yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.

        "EKSTRA ÜCRET KALKMALI"

        Bazı işletme sahipleri, "Ürünlerimizdeki fiyatlar buna göre belirleniyor. Ekstra ücret talep etmek bizim için mantıklı gelmiyor. Tabii ki kalkmalı. Sonradan sürpriz olmamalı adisyonlarda" diyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İBB kreşinde polis inceleme yaptı

        (İHA) Eyüpsultan'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı çocuk etkinlik merkezinde, darp ve istismar iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında polis ekiplerince incelemeler yapıldı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Danimarka, Grönland'daki askeri varlığını arttırıyor
        Danimarka, Grönland'daki askeri varlığını arttırıyor
        Kırmızı etin fiyatı düştü marketlere neden yansımadı?
        Kırmızı etin fiyatı düştü marketlere neden yansımadı?
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Yıllar sonra aynı kaderi paylaştı
        Yıllar sonra aynı kaderi paylaştı
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Beşiktaş, Yasin Özcan'ı açıkladı: İstanbul'a geliyor!
        Beşiktaş, Yasin Özcan'ı açıkladı: İstanbul'a geliyor!
        Sürüden ayrılan penguen markaları da etkisi altına aldı
        Sürüden ayrılan penguen markaları da etkisi altına aldı
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        "Bu takımda hiç umut yok!"
        "Bu takımda hiç umut yok!"