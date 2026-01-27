Restoranlarda zorunlu servis ve masa ücretine son: Yönetmelikte sona doğru

Restoranlarda zorunlu servis ücreti alınmayacak. Kuver gibi ek ücretler istenemeyecek. Tüketici sadece sipariş ettiği ürünlerin bedelini ödeyecek.

Mevcut uygulamada servis ücreti gibi ek kalemlerin fiyat listelerinde açıkça belirtilmesi şartıyla talep edilebilmesine izin veriliyor. Zorunlu servis ücretini kaldıracak yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.

"EKSTRA ÜCRET KALKMALI"

Bazı işletme sahipleri, "Ürünlerimizdeki fiyatlar buna göre belirleniyor. Ekstra ücret talep etmek bizim için mantıklı gelmiyor. Tabii ki kalkmalı. Sonradan sürpriz olmamalı adisyonlarda" diyor.