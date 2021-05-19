EURO 2020 öncesi Almanya'da Reus'un kararı gündem oldu! Borussia Dortmund'un yıldızı, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla, yorgun olduğu gerekçesiyle EURO 2020'ye katılmayacağını duyurdu.

Reus şu ifadeleri kullandı:

"Yorucu ve başarılı geçen sezonun ardından milli takımla birlikte Avrupa Şampiyonası'na gitmeme kararı aldım.

Benim için zor bir karardı, ülkem adına takıma her çağrıldığımda gurur duyuyorum.

Ancak benim için çok yoğun geçen ve Dortmund ile hedeflerime ulaştığımı sezonun ardından vücudum için dinlenmeye karar verdim.

Yeni sezon öncesi bu arayı en iyi şekilde değerlendireceğim.

Joachim Löw'e ve milli takımımıza en iyi dileklerimi sunuyorum. Bir taraftar olarak tezahürat ve totem yapacağım."

44 kez Almanya Milli Takımı'nda boy gösteren Reus, 13 gol kaydetti. 31 yaşındaki futbolcu, son olarak 13 Ekim 2019'da Estonya ile oynanan maçta Almanya forması giymişti.