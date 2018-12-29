Son yıllarda Ankara-Washington hattındaki önemli gerilim hatlarından birisi ABD'nin terör örgütü YPG'ye verdiği silahlardı. Trump'ın Suriye'den çekilme kararı almasının ardından, ABD'nin silahları toplayıp toplamayacağı da merak konusu olmuştu.

Reuters'a konuşan üç isimsiz ABD'li yetkili, ABD'li komutanların Pentagon'a silahların geri alınmaması yönünde tavsiyede bulunduğunu öne sürdü. Tavsiyenin Amerikan ordusunun çekilme planı tartışmaları çerçevesinde verildiği ifade edildi.

Konuyla ilgili henüz bir karar verilmediğini, kararın çekilme planını önümüzdeki günlerde onaylaması beklenen ABD Başkanı Donald Trump tarafından verileceği belritildi.

Pentagon Sözcüsü Sean Robertson, silahlara ne olacağı ile ilgili bir yorum yapmanın uygunsuz ve erken olacağını belirtti. Robertson, "Planlama devam ediyor ve birliklerimizin güvenliğini sağlamak için tedbirler alırken, bilinçli ve kontrolü bir çekilmeyi sağlamaya odaklanıldı" ifadelerini kullandı.

Bir ABD yetkili, Washington yönetiminin terör örgütüne, DEAŞ'la mücadele sona erene kadar silahlandırma sözü verdiğini belirtti. ABD'li yetkili, "Savaş henüz bitmedi. Silahları geri istemeye başlayamayız" dedi.

ABD'li yetkili, YPG'ye verilen silahların kayıtlarının tutulduğunu ancak hepsinin yerini belirlemenin neredeyse imkansız olduğunu söyledi.

Washington yönetimi daha önce defalarca kez YPG'ye verilen silahların geri toplanacağı yönünde açıklamalar yapmıştı. Konunun, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın Ankara ziyaretinde de masaya yatırılması bekleniyor.

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