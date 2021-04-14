Reuters'ın 170 yıllık tarihinde bir ilk! 0:00 / 0:00

Reuters

Reuters haber ajansı, Alessandra Galloni'nin yeni genel yayın yönetmeni olarak göreve başlayacağını açıkladı. Reuters Galloni'nin göreve gelişini, Reuters'ın '170 yıllık tarihinde ajansın başına geçen ilk kadın' sözleriyle duyurdu.

Stephen Adler'in 10 yıllık görev süresi sonunda bu ay emekli olmasının ardından göreve başlayacak Galloni 47 yaşında. Adler'in yönetiminde Reuters'ın yüzlerce ödül aldığı belirtilirken, bu ödüllerin arasında sektörün en önemli ödülü olarak gösterilen 7 de Pulitzer yer aldığı ifade edildi.

Dört dil bilen, (İspanyolca, İngilizce, Fransızca, İtalyanca) İtalyan Galloni, kariyerine Reuters'ın İtalyanca servisinde başladı. 2013 yılında ajansın Güney Avrupa bürosunun editörü olan Galloni, daha sonra küresel yönetici editörü oldu.

19 Nisan'da yeni görevine başlayacak olan Galloni, "Reuters, 170 yıldır, bağımsız, güvenilir ve küresel habercilik yapıyor. Yetenekli, kendini işine adamış ve ilham veren gazetecilerle dünya standartlarında bir haber merkezine liderlik etmek bir onurdur." ifadelerini kullandı.