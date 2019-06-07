ABD’nin F-35 eğitimi için ilave Türk pilotlarını kabul etmeme kararı aldığı bildirildi.

Reuters haber ajansının iki Amerikan kaynağına dayandırdığı haberde, ABD'nin F-35 savaş uçaklarını kullanmaları konusunda eğitilmeleri amacıyla ülkeye gelmesi beklenen Türk pilotları kabul etmeyi durdurma kararı aldığını iddia edildi. Haberde, Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemini Rusya’dan almaktan vazgeçmesi durumunda ABD’nin de kararından vazgeçebileceği belirtildi. Öte yandan, kararın gelecek dönem için eğitim alması beklenen Türk pilotları etkileyeceği aktarıldı.

Şu anda ABD'nin Arizona eyaletinde bulunan Luke Hava Üssü'nde 4 Türk pilot F-35 savaş uçaklarıyla ilgili eğitim alıyor, 2 Türk pilot da eğitmen olarak görev yapıyor. Bu 6 pilota ek olarak 20 teknik bakım elemanı da üstte eğitim alıyor.

İki NATO müttefiki olan ABD ve Türkiye arasında bir süredir F-35 savaş uçağı konusunda, tehdit oluşturabileceği iddiasıyla Rusya’dan S-400 hava savunma sistemleri yüzünden gerilim yaşanıyor.

Türkiye daha önce ABD ile 100 F-35 savaş uçağının alımı için anlaşma yapmıştı ancak Washington yönetimi uçakların teslimi için Türkiye'nin, Rusya'da S-400 hava savunma sistemini almamasını şart koşmuştu. Ankara'dan ise birçok seviyede yapılan açıklamalarda, S-400 anlaşmasının tamamlandığı ve Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerini alacağı net bir dille ifade edilmişti.